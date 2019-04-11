По Тверской-Ямской да с колокольчиком

Во дворе Музея Москвы завершается фотовыставка «Москва XIX и XXI веков». «Русская планета» предлагает совершить мини-экскурсию по музею для тех, кто не успел.

В ее основу легли материалы замечательного фотографического наследия – альбомов с видами Москвы Николая Александровича Найденова, предпринимателя, банкира, коллекционера и знатока московской истории.

По инициативе и при поддержке Н.А. Найденова в 1880-х годах была произведена фотосъемка «видов некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений Москвы» в разных частях города: Кремль, Китай-город, Белый и Земляной города, местности за Земляным городом.

За прошедшее столетие репродукции из найденовских альбомов разошлись по многим изданиям. Неослабевающий интерес к ним можно объяснить многогранностью самой истории города и человеческих судеб, отраженных в снимках.

Не пытаясь объять необъятное, устроители выбрали из всего разнообразия коллекции места, хорошо известные москвичам и гостям столицы: Кремль, Ильинка и Варварка, бульвары, набережные и прочее.

Архивные снимки из найденовских альбомов дополнены современными фотографиями, сделанными по возможности с тех же точек съемки. Каждая пара снабжена развернутыми комментариями, поясняющими и само изображение, и его скрытый смысл.