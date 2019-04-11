По Тверской-Ямской да с колокольчиком
По Тверской-Ямской да с колокольчиком

В Москве проходит историческая фотовыставка города XIX века. Видео

Во дворе Музея Москвы завершается фотовыставка «Москва XIX и XXI веков». «Русская планета» предлагает совершить мини-экскурсию по музею для тех, кто не успел.

В ее основу легли материалы замечательного фотографического наследия – альбомов с видами Москвы Николая Александровича Найденова, предпринимателя, банкира, коллекционера и знатока московской истории.

По инициативе и при поддержке Н.А. Найденова в 1880-х годах была произведена фотосъемка «видов некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений Москвы» в разных частях города: Кремль, Китай-город, Белый и Земляной города, местности за Земляным городом.

За прошедшее столетие репродукции из найденовских альбомов разошлись по многим изданиям. Неослабевающий интерес к ним можно объяснить многогранностью самой истории города и человеческих судеб, отраженных в снимках.

Не пытаясь объять необъятное, устроители выбрали из всего разнообразия коллекции места, хорошо известные москвичам и гостям столицы: Кремль, Ильинка и Варварка, бульвары, набережные и прочее.

Архивные снимки из найденовских альбомов дополнены современными фотографиями, сделанными по возможности с тех же точек съемки. Каждая пара снабжена развернутыми комментариями, поясняющими и само изображение, и его скрытый смысл.

Теги:
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Иоанн Крестьянкин. Храм внутри тебя! Далее в рубрике Иоанн Крестьянкин. Храм внутри тебя!Исполнилось 109 лет со дня рождения великого русского старца

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО