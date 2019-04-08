Тугра. От Сахиб-Гирея до Владимира Путина
Фото: Ruposters.ru

Фото: Ruposters.ru

Музей Востока рассказал о Крымском ханстве и монограммах султанов

В одном из залов главного дома городской усадьбы Луниных (Государственный музей Востока в Москве) прошла экспозиция – «Тугра. Крымский символ Российской государственности».

На данный момент выставка закрыта. Предлагаем читателю «Русской планеты», и всем, кто не успел с ней ознакомиться, обратить на нее свое внимание.

Тугра — каллиграфически выполненная подпись-монограмма османского султана или крымского хана 

Происхождение этого знака до конца не выяснено. Он представлял собой стилизованное изображение лука и стрелы (или лука и булавы). В основе ее, вероятно, лежал знак собственности – тамга рода сельджук. Возникнув в сельджукское время (в X-XI вв.) и, достигнув пика развития в османский период, тугра в XVI веке появилась на периферии османского мира — в Крымском ханстве.

Первая крымская тугра, которая нам известна, принадлежит хану Сахиб-Гирею (1532-1551), который, по всей вероятности, заимствовал ее у османских падишахов. Вплоть до 1783 года, когда Крымское ханство вошло в состав Российской империи, тугра — непременный атрибут власти крымских ханов.

Вскоре символ власти оказался востребован и в Московском государстве как элемент, связывавший правящий дом Романовых с золотоордынским миром (в дипломатической переписке). В XVII веке тугра создается для первого представителя династии — Михаила Федоровича, первая его тугра датируется 1620 года.

Потом тугры ставятся на грамотах его сына - царя Алексея Михайловича, и внуков — Ивана и Петра (будущего Петра I). Эти грамоты отправляются из Москвы в Крым, среднеазиатские ханства, далекую Монголию, Индию. Петр I активно использует тугру как яркий образ манифестации царской власти на близком исламском Востоке. Тугры с его именем были напечатаны в 1722 году в Астрахани во время каспийского похода.

Во второй половине XVIII века традиция изготовления российских тугр замирает. Однако последствия включения Крыма в состав империи диктуют необходимость ее возрождения. В 1810-х годах создается тугра Александра I, а вскоре — тугра Николая I. Если первая известна нам только как декоративный элемент на фонтане императора в Бахчисарайском ханском дворце, то вторая активно используется в официальных документах российской канцелярии на османском языке для распространения среди крымских татар.

Во второй половине XIX веке тугрообразные композиции (создаваемые не только для императоров, но уже и членов их семей) вновь становятся непременной частью образа российского Крыма, часто намеренно «ориентализированного» под европейским влиянием.

Сегодня под тугрой понимают красочную каллиграфическую композицию с декоративным написанием имени собственного, построенным по определенным законам с помощью букв арабского алфавита.

Тугра почти с любым именем на магните — чрезвычайно популярный сувенир, который продается в магазинах Казани и пользуется спросом.

Собственные тугры были созданы художниками для Бориса Ельцина, Дмитрия Медведева и Владимира Путина

Долгая история этого явления хорошо иллюстрирует адаптацию древних символов власти современной популярной культурой и опосредованно – современной властью. Сегодня возрождение традиции изготовления тугр — уникальный случай реставрации древней тюркской властной символики.

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