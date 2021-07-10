Ценные призы ждут трех победителей состязаний «Необычная Россия» от социальной сети «ЯRUS»

Культура

Жюри конкурса на лучший видеоролик «Необычная Россия» объявили победителей. Главный приз - квадрокоптер отправится в станицу Варениковская Краснодарского края.

Творческие состязания организованы по инициативе администрации новой социальной сети « ЯRUS ». За два месяца в редакцию конкурса поступило свыше 5000 видеоработ из 73 регионов России. В финал вышли 100 роликов, но победа досталась только троим участникам. Лауреатов наградят ценными призами.

Перед участниками состязаний стояла задача снять видеоролик о примечательном месте в своем регионе, и направить его в редакцию конкурса. Конкурсантам нужно было максимум за три минуты ярко и интересно рассказать о городе, деревне и иной любой локации, приветствовался творческий подход. Как объяснили организаторы конкурса, масштабная активность была организована, чтобы познакомить россиян с самыми отдаленными и малоизвестными уголками страны. Все работы обязательно попадали на главную страницу социальной сети «ЯRUS». За время конкурса ролики собрали около 2,5 млн просмотров.

Из множества интересных и талантливых работ жюри отобрало 100 наиболее ярких. Затем эксперты выбрали троих победителей.

Обладателем гран-при стал житель Краснодарского края Сергей Руденко с виртуальной экскурсией по станице Варениковской. Экспертная комиссия оценила живописные кадры, а также была тронута рассказом автора о мотивах, подтолкнувших его к съемкам ролика именно об этом месте. Победитель получит квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro.

Второе место присудили жительницам Орла Анне Вагановой и Ольге Хомутовой, представившим на суд жюри видеопрогулку по родному городу.Работа зацепила экспертов интересной подачей истории города, приятным голосом экскурсовода и особой съемкой, дающей ощущение полного погружения зрителя в атмосферу. За свой труд авторы получат iPhone 12 Pro на 256gb.

На третьем месте оказался житель Волгоградской области Руслан Итакаев и его видеорассказ об острове Сарпинском. Работа выполнена в сложной смешанной технике, в ней использованы кадры, снятые как с квадрокоптера, так и «с руки», а также семейные фотографии. Помимо исторической справки в работе присутствует идея семейных ценностей. Конкурсанта наградят цифровой камерой GoPro.

Организаторы отметили колоссальные показатели участия в конкурсе и поблагодарили россиян за их активность, а также за неравнодушие к теме состязаний. С работами победителей можно ознакомится в ленте приложения «ЯRUS».