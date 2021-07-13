Трейлер фильма «Ржев» вошел в список номинантов престижной американской кинопремии

Культура

Кинолента снята компанией «Триикс Медиа» на основе повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». В шорт-лист премии были включены трейлер «Ржева» и спот к фильму.

Члены жюри авторитетной американской кинопремии Golden Trailer Awards составили список номинантов. В категорию «Лучший зарубежный независимый трейлер» вошел трейлер российской военной драмы «Ржев». Видеоролик был создан Андреем Солодовниковым. В номинации «Лучший зарубежный ТВ-спот» представлен спот к «Ржеву» Александра Кулабухова.

Фильм «Ржев» снят специалистами кинокомпании «Триикс Медиа». «Поздравляем Андрея и Александра, желаем получить заслуженную награду! Стать номинантом премии, которую называют «Оскаром среди роликов», — признание высокого профессионализма», — указано на сайте «Триикс Медиа». В основу сюжета «Ржева» легла повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». В киноленте описана история защиты красноармейцами деревни Овсянниково. Несмотря на тяжелые условия и отсутствие подмоги, бойцы самоотверженно сражаются с врагом. Достоверное отображение в «Ржеве» сложностей Великой Отечественной войны ранее уже было отмечено зарубежными критиками. Фильм получил высокие оценки специалистов и публики на кинофестивалях в Испании и Китае.

По словамгенерального продюсера «Триикс Медиа» Сергея Щеглова, на создание «Ржева» команду вдохновили «нерассказанные истории». «Хотя стратегически Ржев не представлял ценности, на Ржевских просторах погибло больше миллиона бойцов. Хотелось молодому поколению и взрослым показать, как люди вставали на защиту и погибали. Это страшная трагедия, о которой ничего нигде не рассказано», — подчеркивал он в интервью.

Компания «Триикс Медиа» неоднократно бралась за экранизацию непростых историй со смелыми героями. В пример здесь можно привести фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2». Картины посвящены реальному случаю пленения россиян в Триполи. Через историю Максима Шугалея и Самера Суэйфана создатели стремились продемонстрировать царящее в Триполи беззаконие. Схожие мотивы наблюдаются и в новинке «Триикс Медиа» — остросюжетной киноленте «Турист». На примере молодого инструктора Гриши Дмитриева, прибывшего в Центральноафриканскую Республику тренировать местных солдат, показана неприглядная правда о гражданской войне в ЦАР. События в Ливии и ЦАР — это такие же «нерассказанные истории» современности, о которых люди могут больше узнать благодаря фильмам.

По информации СМИ, поддержку проектам «Триикс Медиа» не раз оказывал петербургский предприниматель Евгений Пригожин. В частности, он профинансировал съемки «Ржева». «Евгений Викторович патриот нашей страны. Он выделил средства, чтобы была возможность рассказать данную историю. Это дорогого стоит. Есть люди, которые говорят о войне, о патриотизме, но ничего не делают. Этот человек мало говорит, но много делает», — отмечал Сергей Щеглов.

Кинопремия Golden Trailer Awards была основана в 1999 году. «Золотой трейлер» можно получить за достижения в области продвижения фильмов. В состав жюри Golden Trailer Awards входят выдающиеся представители киноиндустрии. В этом году церемония награждения победителей состоится 22 июля в Центре исполнительских искусств в Гринвилле.