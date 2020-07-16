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Тимур Бекмамбетов нашел новый выход из кризисной ситуации

Кирилл Савушкин
16 июля, 2020 13:12
1 мин
Photo
Flickr

Тимур Бекмамбетов, стремясь подстроиться под новые мировые реалии, пошел на новую сделку. Компания прославленного продюссера Bazelevs заключила сделку с международной сетью телестудий Celebro Media.

Обмен активами и альянс со студиями позволит Бекмамбетову вплотную заняться актуальным в период пандемии жанром скринлайф. Действие подобных кинокартин разворачивается на экране гаджета.

«Bazelevs не тратит кэш на аренду, а студия входит в долю в производстве, заполняя комплекс. Им это даже выгоднее» - подтверждает обоснованность сделки привлеченный издательством «Коммерсантъ» эксперт, продюсер и соучредитель компании Fetisoff Illusion Rudovskiy Stories Дмитрий Рудовский.

Теперь Bazelevs сможет организовывать съемки скринлайф-картин в любой точке мира, что даст новый толчок для амбициозных планов российского визионера. Ранее, компания подписала договор со студией Universal Pictures на производство пяти масштабных проектов в излюбленном для Бекмамбетова жанре.

темы
Тимур Бекмамбетов
Bazelevs
screenlife
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