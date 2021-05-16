Телеканал НТВ назвал дату выхода боевика «Турист» о российских инструкторах в ЦАР

Культура

Фильм, который входит в список наиболее ожидаемых российских кинопремьер 2021 года, покажут по телеканалу НТВ 19 мая в 23:40. Об этом говорится на официальной странице «Туриста» в социальной сети «Вконтакте».

«Драматичный и динамичный боевик о людях, которые готовы ценой своей жизни защитить жизни мирных граждан. Просто потому, что они не могут равнодушно смотреть на то, как гибнут невинные», — так описывается кинокартина, премьера которого состоится уже через три дня.

В качестве главных героев фильма выступят российские инструкторы, которые занимаются подготовкой силовых структур Центральноафриканской Республики. Им будут противостоять бандиты из местной группировки — «Коалиция патриотов за перемены». Как будет развиваться сюжет — пока можно только догадываться, однако трейлер обещает много хорошо поставленных экшн-сцен.

Ранее премьера фильма «Турист» прошла в столице ЦАР — Банги, и местные жители, которые не понаслышке знают о событиях, которые легли в основу фильма, остались довольны картиной. За первые два дня проката «Туриста» в Центральноафриканской Республике посмотрели уже несколько десятков человек. Там он показывается на государственном языке страны — санго. Если верить информации из открытых источников, «Турист» стал первым фильмом в истории, который был переведен на этот язык.

Очень скоро оценить уникальный для российского кинематографа боевик, который был снят совместно с правительством ЦАР, а также при поддержке правительства Руанды и миссии ООН, смогут и российские зрители.