Театр - как язык спасения от разделения народов
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Театр - как язык спасения от разделения народов

В Берлине завершился фестиваль «Мир русского театра»

На фестиваль привезли свои спектакли театральные коллективы - из Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, Франции, Дании и Финляндии.

«За три года нам удалось создать абсолютно неформальный форум, он как домашний театр, которым мы очень дорожим – сказал президент фестиваля Валерий Яков. – Я рад, что нам всем удалось собраться на третий фестиваль. Надеюсь, что он станет очередным».

В рамках фестиваля, руководители театров, режиссеры спектаклей-участников, эксперты и журналисты провели круглый стол «Русский театр – традиции и современность», координаторами которого стали президент фестиваля Валерий Яков и режиссер Владимир Иванов. На встрече, разговор, касался тех проблем, с которыми сталкиваются театральные коллективы, играющие за рубежом на русском языке.

Одна из главных – это поиск своего зрителя и напрямую связанный с этим, не менее остро стоящий, денежный вопрос. Хотя в каждой стране свои особенности. Положительным опытом работы в этих условиях делилась руководитель театра «Арт-Мастер» из финского города Йювескюле Кира Мирутенко.

Израильские коллективы сетовали на засилье сомнительного качества антрепризных проектов, которые, буквально, осаждают эту гостеприимную страну.  Режиссер из Варшавы Жанна Герасимова говорила о сложностях, связанных со стереотипами восприятия и напряженными взаимоотношениях между Россией и Польшей. Конечно, обсуждение проблемы – это еще не их решение, но взаимообогащение театральных энтузиастов опытом работ и привлечение внимания прессы к себе и своим чаяниям, дает участникам фестиваля «Мир русского театра» надежду.

После круглого стола гости фестиваля собрались на лекцию «Новые лидеры российской режиссуры».  

«Сегодня самое интересное – это говорить о тех изменениях, которые происходят в нашей театральной среде, потому что в последние пять лет очень крут меняется театральная карта, - отметила профессор Школы-студии МХТ, театровед, Ольга Егошина. -  Действительно, возникают абсолютно новые коллизии. Во главу ведущих театров становятся совершенно новые люди. Таким первым знаковым движением в этом направлении, стал момент, когда БДТ возглавил Андрей Могучий».  

В рамках форума состоялся мастер-класс актрисы Ольги Тумайкиной «Мне интересно всё». На этой встрече актриса каждым своим ответом на вопросы участников продемонстрировала все свои актерские способности, умение «оживить» персонажа, о котором она рассказывает. Это были настоящие уроки мастерства. 

Гость фестиваля - известный писатель и режиссер Андрей Максимов приветствовал юных актеров:

«Мне очень понравилось, как вы играли, чувствовалось, что вы живете в своих ролях вполне раскованно… на сцене не нужно ничего доказывать. Здесь нужно наслаждаться ролью, в ней нужно жить, получать от этого удовольствие. Сцена – это территория свободы. И у вас есть счастливая возможность свободно проявлять ваши таланты. Дорожите этим, и наслаждайтесь».

В сентябре мы ждем три спектакля в Москве. «Ласточку» театра из Варшавы, «Женщину в песках» театра «Zero» из Израиля и спектакль о Борисе Пастернаке театра «Диалог» из Нью-Йорка»

Два коллектива выступят на Симоновской сцене Театра им. Вахтангова, а один – в театре «МОСТ», с которым мы вместе и строим этот театральный мост «Берлин - Москва».

Международный фестиваль «Мир русского театра» организован журналом «Театрал» и Некоммерческим фондом культурных и гуманитарных инициатив «Мир театрала».

Цель фестиваля – популяризация русского театрального искусства за рубежом и поддержка русских зарубежных театров. Для участия в фестивале приглашаются театральные коллективы, играющие на русском языке. Президент фестиваля – главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.

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