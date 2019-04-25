Тайна гибели Екатерины Савиновой

Появившись на свет в 1926 году, Екатерина Савинова могла стать настоящей находкой для кинематографа 1950-60-х годов. Но в её жизни «случилась» лишь одна роль, написанная о ней и для неё супругом Евгением Ташковым…

Она была простой алтайской девчонкой, выросшей в деревне под названием Ельцовка. Крестьянской дочке, корни которой были в Пензенской губернии, а родители оказались заброшены на Алтай в результате пресловутой Столыпинской реформы, была предначертана вполне заурядная судьба — физический труд от заката до рассвета, которым были заняты её мать и бабка.

Но когда девчушке было всего три года, она пела русские народные песни так голосисто, так звонко, что в четыре года Катю просто украли со двора. Вернувшись с поля, мать не нашла ребёнка дома. Не было её ни во дворе, ни в сарае. Нигде…

Мать бросилась опрометью к соседям.

— Была… играла на улице, но её молодые увели!

— Куда?! — выдохнула мать.

— Кажись, в сторону Колокольчика…

Так называлась скала, что была расположена на берегу речки Чумыш.

Какие, спрашивается, развлечения были у сельчан того времени? Ни тебе кино, ни театра, о котором никто на Алтае и слыхом не слыхивал. Но в деревне росла бойкая, сладкоголосая девчонка Катюша. Её первой сценической площадкой стала вот эта скала, на которой она слушала свои первые аплодисменты. Молодые односельчане, не устававшие слушать малышку, просили:

— Спой, спой ещё!

Откуда что взялось? Семья, в которой росла Катюша, считалась по меркам 1930 года вполне себе состоятельной. В доме был даже… патефон! И девочка, безостановочно слушая старые, ещё бьющиеся пластинки, впитывала «Барыню», «Вдоль по Питерской» и другие «хиты» той славной и безвозвратно ушедшей эпохи.

Катя была декабрьской. И школу окончила в лишь в год, когда ей исполнялось 18 лет — в предпоследнем военном 1944. Зная, что судьбой (горькой судьбой!) ей предначертано стать актрисой, она упросила маму отпустить её учиться.

Расстроенная женщина, растившая дочь помощницей, преемницей, хозяйкой в патриархально-русской системе координат, согласилась не сразу, но видя этот умоляющий, почти собачий взгляд самого родного на свете существа, не выдержала и бросилась в чулан.

Там лежали остатки картошки. Шла война. Могло ли быть что-то ценнее еды? Вопрос риторический. И мать отдала эту картошку портнихе на рынке, а взамен получила прекрасное (разумеется, по сельским меркам) голубенькое платьишко, у которого был «ученический» белый воротничок.

Сомнения в том, что в чужом огромном городе её голосистую дочь примут в театральный институт, о поступлении в который она так мечтала, были развеяны.

Нормального чемодана не было. Нашли старый. Фибровый. Со сломанным замочком. Уложили нехитрые девичьи пожитки. Перевязали верёвкой. Усадили Катюху на телегу. И повезли на станцию, где она не была никогда.

Увидев первый раз в жизни паровоз, девчонка струхнула не на шутку, и далеко не сразу решилась ступить на подножку поезда. В какой-то момент ей остро захотелось вернуться назад. К маме, корове, поросятам. И… кто знает, если бы этот первый шаг навстречу новой жизни не был сделан, она прожила бы не 43 года, а значительно больше счастливых, далёких от столичных интриг и суеты лет.

Москва слезам не верит

Если вы хотя бы раз в своей жизни видели фильм «Приходите завтра», знайте, что отличия судьбы Екатерины Савиновой и сюжета этой запомнившейся многим советским зрителям картины минимальны.

Она действительно перепутала даты и опоздала на экзамены! Ей действительно порекомендовали вернуться домой и приезжать поступать на следующий год. Но, понимая, как расстроится мать, она осталась в этом до смерти пугающем и одновременно завораживающем суетой мегаполисе. Став студенткой другого (землеустроительного) вуза, она отбила матери телеграмму, сообщив, что поступила (не уточнив, куда) и стала внимательно следить за жизнью вожделенного ВГИКа.

Спустя полгода, как водится, посреди зимы, начались курсы актёрского мастерства, которые вёл Василий Ванин. Понимая, что это шанс, Катя пришла на курсы, но… вскоре была отчислена:

— Возможно из вас получится актриса в театре, где-нибудь во вспомсоставе или даже на вторых ролях, но… для кино вы совершенно бесперспективны. Давайте не будем терять времени.

Сказать, что она была расстроена, значит, ничего не сказать. Девчонка решила бороться. Спустя ещё полгода её принял на курс легендарный Борис Бибиков. Тот самый, сыгравший роль главы приёмной комиссии в фильме «Приходите завтра» спустя много лет.

На вступительных экзаменах эта простая девушка настолько проникновенно читала монолог Анны Карениной, что Борис Бибиков оказался буквально очарован ею. Хотя… можно ли представить себе Екатерину Савинову в роли аристократки Анны?

В кино – категорически нет. А вот в жизни – как оказалось, увы, да.

Девочка из Ельцовки, которую сочли «неперспективной», нашла 100%-е взаимопонимание с мастерами курса, которые ценили её старательность и упорство.

Екатерину Савинову — одну со всего курса! — пригласили во МХАТ. На первую площадку СССР

И она отказалась. Глупо? Наверное. Во МХАТ не позвали молодого человека, с которым у неё пока что не было ничего серьезного. Так… взгляды, слова, полунамёки. Это был Евгений Ташков. Спустя некоторое время он станет мужем Екатерины Савиновой. В 1957 году в этом браке у неё родится сын Андрей, но ещё до этого…

Катю пригласят в картину «Кубанские казаки». Это было несказанное везение! Представьте себе советский кинематограф послевоенного периода — этот колосс на глиняных ногах! В 1949 году снималось всего несколько картин в год. И одна из них была создана в лубочной манере для поднятия духа миллионов советских граждан.

Эта картина режиссёра Ивана Пырьева называлась «Кубанские казаки». Название стало именем нарицательным.

А для 22-летней Катеньки именно этот фильм, где она сыграла второстепенную роль Любочки, стал роковым.

Всё дело в том, что Иван Александрович (женатый на тот момент во второй раз) ценил в актрисах не только талант, но и… женственность. Те, кто уступал его притязаниям, делал отличнейшую карьеру в кино. Но прямолинейная Савинова, любившая своего Женю Ташкова, несказанно удивилась, когда режиссёр попытался ей засунуть руку под юбку. И залепила ему знатную оплеуху увесистой алтайской рукой.

Перед ней мгновенно закрылись двери всех съёмочных групп. От Пырьева, имевшего на «Мосфильме» исключительный вес, поступило негласное распоряжение:

«Савинову не брать!»

«Уходите, куда угодно, вам всё равно не дадут работать», — шептали ей доброжелатели, а она не сдавалась. Поступила в институт Гнесиных, где отшлифовала свой уникальный голос. Ей одной на курсе было под силу взять три октавы, но при этом о себе, как о певице, Екатерина Савинова никогда не говорила.

По окончании одного из самых престижных в СССР учебных заведений, ей вновь протянули руку сотрудничества. На сей раз первые лица Большого театра, где были бы рады распахнуть перед молодой актрисой двери. Она отказалась от театральной карьеры вторично. Не хотелось предавать ни мужа, ни мечту – кинематограф, куда путь ей, увы, был заказан.

Иногда, её «по ошибке», всё же приглашали!

Она проходила пробы и, забывшись или не зная, о «моратории Пырьева», режиссёры утверждали её на главную или центральную роль. Но потом, когда она прибегала домой со счастливыми глазами и сообщала:

— Меня взяли на ро-о-о-оль!

Раздавался телефонный звонок:

— Извините, у нас тут кое-что изменилось. Утверждена другая актриса. Спасибо за ваше участие.

Всё, на что могла рассчитывать Савинова — это унизительные эпизоды, в картинах, где она не могла проявиться свой талант.

В 1963 году, когда Евгений Ташков «заматерел», сняв несколько сегодня никому не известных фильмов, они решились на беспрецедентной отваги и мужества шаг

Савинова достигла 35-летнего возрастной отметки. Для актрисы — это рубеж. Все лучшие роли (если, разумеется, они были сыграны) позади. Для иных — невезучих — возможности, считай, упущены.

Но с ролью невезучей Екатерина мириться не хотела. Вдвоём с мужем они рискнули и написали сценарий о судьбе Кати, которая в фильме предстаёт под именем Фроси Бурлаковой.

Разумеется, в сюжете не было места коварным посягательствам Ивана Александровича Пырьева. Однако всё остальное присутствовало: наивная испуганная деревенская девчонка, которая огромными глазами смотрит на мир.

Понимая, что на «Мосфильме» снимать не дадут, выбрали «Одесскую киностудию». Но и здесь «рука Пырьева» пыталась погубить проект. На съёмки зачастили комиссии, которые констатировали, что Савинова клинически бездарна, и картину необходимо закрыть либо сменить исполнительницу главной роли.

Но можно ли кого-то представить в этом образе, кроме Екатерины Савиновой сегодня? Разумеется, нет. Так органично могла сыграть эту роль только она.

Евгений Ташков грудью бросился на амбразуру. Среди критиков, ратовавших за закрытие картины с «неугодной» актрисой, было немало громких имён. Евгений Иванович попросил, потребовал, затем снова попросил, понимая, что имея за плечами несколько снятых картин, не может «качать права», разрешить ему закончить работу.

И ему… неожиданно пошли навстречу, понимая, что он не станет снимать другую актрису. Не станет — и всё тут. Ведь роль была написана именно с Кати. Фрося даже приезжает из деревни с родным для неё названием Ельцовка.

Успех картины был колоссален. Она пришлась по сердцу и коренным москвичам, и всем тем, кто штурмовал Первопрестольную в поисках лучшей жизни. В первый же год «Приходите завтра» посмотрели 15 млн человек

Количество наград зашкаливало. Первая и вторая премии (как за мужскую, так и за женскую роль).

Картина лишена острых углов. Зритель счастливыми глазами наблюдает за этим непростым процессом адаптации хозяйственной деревенской Фроси, которая может выпить 10 стаканов чаю и норовит, уходя из фешенебельного по меркам 60-х московского ресторана, взять с собой остатки еды, чем шокирует «расовых москвичей».

Но выглядит это так трогательно, забавно, не пошло, волшебно. Что и сегодня… спустя 56 лет, мы начинаем смотреть картину вновь, понимая, что окунаемся в какой-то удивительный, лишенный цинизма русский мир, где так приятно задержаться.

Но не получится.

Не получилось хорошей актёрской карьеры и у Екатерины Савиновой. Фильм «Приходите завтра» стал её единственной по-настоящему удачной ролью, хотя, конечно, можно вспомнить неподражаемую кухарку из «Женитьбы Бальзаминова» с её «лютиками-цветочками».

И виной тому был не вездесущий Пырьев.

Екатерина Фёдоровна, скучая по дому, родной Ельцовке, покупала на рынке парное молоко. Именно так она подхватила страшную болезнь — бруцеллёз. Устойчивый и почти неизлечимый до конца недуг «веерно» поражает органы человека.

У Савиновой были поражены нервная система и мозг, что породило, пожалуй, самое жуткое заболевание — шизофрению. Актриса проводила по нескольку месяцев в больнице. В редкие промежутки ремиссии она либо снималась в незначительных ролях, либо гастролировала со своим супругом по России, в каждом уголке которой любили и ценили Фросю Бурлакову.

Понимая, что дальше будет только хуже в один из апрельских дней 1970 года Екатерина Фёдоровна собрала небольшой чемоданчик. Её сыну было 13 лет.

— Куда ты? – забеспокоился Ташков.

— Навещу сестру… Знаешь, сто лет у неё не была.

И сердце Евгения Ташкова не ёкнуло. Не почувствовало подвоха, беды. Сестра у Кати, действительно, была. Она жила в Новосибирске. Может, встреча с родной душой подействует на Катюшу благоприятно? Приехав к ней, Катя зачем-то вымыла дочиста всё в её квартире. А затем отправилась гулять.

Она медленно шла по железнодорожному полотку станции Новосибирск-Западный. Одинокая фигурка неспешно бредущей светловолосой и всё ещё очень красивой русской женщины выглядела странно. Но… мало ли кем она могла быть? Работницей станции. Отставшим от поезда пассажиром.

Машинист приближающегося поезда решил не снижать скорость, тем более, что женщина шла по путям в стороне от состава. Просто дал гудок.

Когда он поравнялся с ней, она остановилась, повернулась к поезду лицом, а потом вдруг резко нырнула между вагонами. Так получилось, что многотонная махина не повредила её прекрасного лица, — его было можно узнать. И небольшая толпа, собравшаяся в течение нескольких минут на месте этой трагедии, узнала всеми любимую Фросю Бурлакову.

Смешная алтайская девчонка, понимая, что станет обузой для мужа и сына, выбрала для себя судьбу Анны Карениной, монолог которой читала когда-то во ВГИКе.

Евгений Ташков добился отпевания. Патриархат пошёл режиссёру навстречу, так как для многих было очевидно, что на роковой шаг актрису толкнул тяжёлый недуг, породивший суицидальные мысли. Спустя 36 лет Екатерину Савинову перезахоронили, поставив на могиле новый памятник. В ходе эксгумации гроб был открыт. И те, кто при этом присутствовал, стали свидетелями подлинного чуда: тело Екатерины Фёдоровны осталось нетленным.

Такая история.