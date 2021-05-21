«Такие фильмы нам нужны»: Шугалей оценил фильм «Турист» о событиях в ЦАР

Культура

Фильм «Турист» о событиях в Центральноафриканской Республике – пример «нового» кинематографа. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

По мнению ученого, основная ценность «Туриста» заключается в том, что фильм показывает события, еще недавно происходившие в реальности – практически в режиме онлайн.

«Это новый вид кинематографа, который только сейчас открывается», - отметил он.

Шугалей уверен: такие картины лучше всего передают суть событий, а также помогают привлечь внимание подрастающего поколения к международным проблемам.

«Фильм очень сильный, он действительно снят по реальным событиям, все абсолютно реально, происходит прямо сейчас, прямо сегодня. Безусловно, не все люди читают газеты, смотрят какие-то новостные вещи, художественные фильмы привлекают больше внимания, особенно внимания молодежи. Безусловно, такие фильмы нам нужны, наша молодежь должна это видеть, должна проявлять интерес к таким вещам. Я считаю, что этот фильм еще недооценен», - подчеркнул Шугалей.

Сюжет «Туриста» основан на реальных событиях конца 2020 года, когда президентские и парламентские выборы в ЦАР оказались на грани срыва из-за растущей активности бандформирований. Главный герой картины – российский инструктор с позывным Турист, прибывший в республику для обучения местных военнослужащих и оказавшийся в эпицентре кризиса.

Именно деятельности российских инструкторов (которым популярный миф приписывает связи с «ЧВК Вагнера») и посвящен новый боевик. Благодаря помощи специалистов из РФ национальной армии ЦАР удалось разгромить бандгруппировки и не допустить госпереворота в республике.