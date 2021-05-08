Таджичка Манижа поменяла текст песни для «Евровидения». Композицию считали оскорбительной

Культура

Певица Манижа, которая будет представлять Россию на междунароном песенном конкурсе «Евровидение», изменила текст композиции. Об этом она сообщила на первой пресс-конференции «Евровидения».

Певица, комментируя конкурсную песню Russian Woman, сказала: «Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем от стены, мы тут, чтобы сломать стену».

Слова артистки приводит ТАСС.

Манижа уже провела репетицию номера на арене в Роттердаме. Конкурс пройдет с 18 по 22 мая. В первом полуфинале певица из России выступит под третьим номером.

Ранее общественные деятели назвали песню оскорбительной и обратились в Следственный комитет. Музыкальные эксперты оценивали композицию как слишком слабую.