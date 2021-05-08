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Таджичка Манижа поменяла текст песни для «Евровидения». Композицию считали оскорбительной

Лилия Караева
8 мая, 2021 15:50
1 мин
Лилия Караева
8 мая, 2021 15:50
1 мин
Манижа
Vk.com/manizhamusic

Певица Манижа, которая будет представлять Россию на междунароном песенном конкурсе «Евровидение», изменила текст композиции. Об этом она сообщила на первой пресс-конференции «Евровидения».

Певица, комментируя конкурсную песню Russian Woman, сказала: «Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем от стены, мы тут, чтобы сломать стену».

Слова артистки приводит ТАСС.

Манижа уже провела репетицию номера на арене в Роттердаме. Конкурс пройдет с 18 по 22 мая. В первом полуфинале певица из России выступит под третьим номером.

Ранее общественные деятели назвали песню оскорбительной и обратились в Следственный комитет. Музыкальные эксперты оценивали композицию как слишком слабую.

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