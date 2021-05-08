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Культура
Таджичка Манижа поменяла текст песни для «Евровидения». Композицию считали оскорбительной
8 мая, 2021 15:50
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Vk.com/manizhamusic
Певица Манижа, которая будет представлять Россию на междунароном песенном конкурсе «Евровидение», изменила текст композиции. Об этом она сообщила на первой пресс-конференции «Евровидения».
Певица, комментируя конкурсную песню Russian Woman, сказала: «Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем от стены, мы тут, чтобы сломать стену».
Слова артистки приводит ТАСС.
Манижа уже провела репетицию номера на арене в Роттердаме. Конкурс пройдет с 18 по 22 мая. В первом полуфинале певица из России выступит под третьим номером.
Ранее общественные деятели назвали песню оскорбительной и обратились в Следственный комитет. Музыкальные эксперты оценивали композицию как слишком слабую.
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