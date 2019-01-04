Т-34. Каникулярный блокбастер
Т-34. Каникулярный блокбастер

Почему на Новый год показывают фильмы о войне?

Тот печальный факт, что в Новый год на наших глазах падают дома, погребая под собой и взрослых, и детей, а в Парке Горького торжественно, под звуки российского гимна обрушаются мосты, с лихвой компенсируется рассказом главы государства об успешных испытаниях чудо-ракеты комплекса «Авангард» с ультра-мега-супер-пупер-звуковым планирующим крылатым боевым блоком и проникновенными фильмами о подвигах советских танкистов.

Помните ли вы режиссёра Алексея Сидорова? Он снял притчевый сериал «Бригада», отобразив «романтику» лихих 90-х. И вот — нате вам. Мастер возвращается, чтобы явить миру картину о том, как в «mortal combat» времен Второй мировой сходятся два танковых аса — не видавший войны, но окончивший курсы командиров Коля Ивушкин (Александр Петров) и немец Клаус Егер (Винценц Кифер, заморская звезда ситкома «Дом, милый дом» и сериала «Спецотряд «Кобра 11»).  

…На грузовике с полевой кухней, уворачиваясь от снарядов немецкого танка, младший лейтенант Ивушкин направляется туда, где его «ждут, как Сталина». По прибытии в штаб, расположенный у деревни Нефёдовка, он понимает, что право на поражение у него отсутствует напрочь. Ведь получен приказ стоять насмерть.

В распоряжении молодого командира деморализованный экипаж уцелевшего танка Т-34. Члены экипажа, среди которых выделяется харизматичный белорус Степан Василёнок (Федор Добронравов), скептически относятся к перспективе выжить в схватке с немецкой танковой ротой и, в особенности, к «необстрелянному» Ивушкину. Однако в первом и последнем бою Т-34 младший лейтенант показывает, на что он способен, расстреляв все немецкие танки, но — всё же! — проиграв матёрому гауптману Егеру.

Ивушкин и Василёнок — единственные выжившие члены экипажа. Танкисты оказываются в плену. Они встретятся вновь уже в 1944 году в совершенно иных предлагаемых обстоятельствах. Третий Рейх трепещет перед грядущей «ответкой» русских. И Егер получает в свое распоряжение полигон, на котором необходимо вымуштровать «новое поколение» экипажей для немецких «Пантер». Рейху нужны те, кто сможет выстоять в битве с советскими войсками.

«Научить искусству танкового боя можно только в условиях, приближённых к боевым», — смекнул Егер, лицо которого украшено шрамами, оставшимися от боя с Ивушкиным.

Получив добро, он угрожает на глазах Ивушкина пистолетом переводчице Ане, обещая её расстрелять, и выбивает его принципиальное согласие набрать танкистов для экипажа-мишени. Ради этого на полигон притащен настоящий Т-34. Прямо с поля битвы. С трупами советских военнослужащих.

Смышлёная русско-белорусская команда (с русским, разумеется, командиром) раздобудет боевые снаряды и дизель, посадит в танк Аню (Ирина Старшенбаум). Ивушкин закрутит «амур» и умчится пугать грозным видом «тридцатьчетвёрки» население Рейха.

Сюжет, конечно же, не нов. Да и откуда взяться новизне в фильмах о войне? Что-то похожее было в фильме 1965 года «Жаворонок», где в немецком тылу фашисты устраивали «учебные расстрелы» советских военнопленных в танках. В одной из серий знаменитого сериала «Четыре танкиста и собака» герои оказываются в схожей ситуации и аналогичным образом бегут из плена.

Вспомним и более поздний фильм «Охота на Единорога» (1989 года). Картина о том, как из пленённого советского лётчика Тесленко немцы хотели сделать «живую мишень», но он «взял и улетел». Правда, в перестроечную эпоху не побоялись вкрапить в сюжет толику правды. Вместо «лубочного» конца с немыслимым возвращением персонажей домой под песню «Бери шинель…», который имеет место в фильме «Т-34», авторы «Охоты на Единорога» предусмотрели другое развитие сюжета. Тесленко оказывается осуждён за измену родине.

В перестроечные советские времена, несмотря на цензуру, умели и, главное, не боялись предложить людям правду и в кино, и в литературных произведениях. Даже Штирлиц, он же Исаев, в так и не экранизированном продолжении «Семнадцати мгновений весны» под названием «Поединок», вернувшись на «родину», узнавал, что его жена и сын расстреляны, а затем оказывался в подвале МГБ, где советские чекисты давали фору изуверам Мюллера.

Побег героев будет удачен. Но в действительности их ждал бы трибунал, расстрел, штрафная рота с ролью пушечного мяса и заградотрядом за спиной или лагеря, где условия содержания мало отличались от немецких, а в чём-то были более суровыми.

В упомянутых советских картинах не было одного. Уникальных спецэффектов, которые позволяли бы отобразить танковую битву в slow motion со столкновением снарядов в полёте, детализацией последствий их разрыва и прочими кинематографическими «ништяками». Их даёт возможность воплотить на экране компьютерная графика-2019.

Спецэффекты в «Т-34» — не просто «довесок» к сюжету. Спецэффекты здесь — это всё. Блестящая постановка танкового боя, а не коллизии предсказуемого сюжета вынуждают зрителя вжиматься в кресло, переживая за героев, способных просочиться на угнанной «тридцатьчетвёрке» в угольное ушко и положить снаряд в пятирублёвую монету.

С технической (а ещё с художественной и, конечно, идеологической точки) зрения фильм беспроигрышный. Россия воевала, воюет и будет воевать все последующие столетия, защищая свои интересы. В наступившем 2019 году мы, судя по всему, продолжим смотреть фильмы о «нашем славном прошлом», где героя, который порвёт всех, «ждут как Сталина», забывая о том, что жертв сталинских репрессий навряд ли меньше, чем погибших на войне. А уж принцип, согласно которому не государство создано для человека, а человек для него, и сегодня — самое большое зло в России.

Уходят осточертевшие электорату «Ёлки» и другие смешливо-слезливые комедийные истории. В Новый год, 1 января, нам демонстрируют «случайным образом» перенесённое на эту дату военное кино, обучая, как надо героически сражаться и умирать за родину.

Да. Политическая ситуация располагает к подвигу. Бороться с врагами – это тренд. Врагов у нас много. И во врагах сегодня числятся, фактически, все, а скоро в этот длинный список может угодить и «белорус Василёнок», так как антироссийская риторика в соседней стране становится всё более явственной.

Не пора ли снять фильм о том, как выживать в Стране Возложенных На Могилу Игрушек, где по чьей-то вине, халатности или недосмотру ты можешь в любой момент сломать себе шею, падая с моста, оказаться под завалами многоэтажки со своей семьёй, опубликовать не ту статью или пост, получив «двушечку» и попав в ярославскую колонию? Там тебя уже ждут те, кому может лишь тихо позавидовать штандартенфюрер Клаус Егер с его мощным пыточным аппаратом.  

Нет. Не пора. «Т-34» в первые дни наступившего года побил все рекорды, собрав за первые три дня кассу в полмиллиарда рублей. О чём это говорит?

Общество довольно.

Морально готово к новой войне.  

Такая история.

Теги:
События: культура
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