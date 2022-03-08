Съёмки «Модного приговора» приостановлены из-за негласного запрета говорить о парижских показах
Историк моды и ведущий телешоу «Модный приговор» Александр Васильев объяснил, почему Первый канал приостановил съемки программы. По его словам, всё дело в закрытии ряда зарубежных модных магазинов одежды, с которыми было налажено сотрудничество.
Известно, что развлекательный контент исчез из общероссийского федерального телеканала после того, как президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине.
Васильев, в свою очередь, поторопился успокоить зрителей - «Модный приговор» закрылся не навсегда, но концепцию телешоу придется явно пересмотреть.
«Мы вряд ли сможем говорить о французском стиле в моде, об итальянском стиле, скандинавском... Мы не сможем больше рассказывать людям новости парижских, миланских и нью-йоркских показов», - заявил историк моды.
Он подчеркнул, что в России действительно есть очень хорошие дизайнеры, но ткани всегда привозили из-за границы, а восстановить соответствующее производство в нашей стране удастся далеко не скоро, передает «КП».