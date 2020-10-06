«Свои»: Короткометражка петербургского режиссёра о Шугалее получила награду на кинофестивале

Олег Гунин получил диплом от членов жюри молодежного конкурса «Евразия.DOC: 4 минуты» за одну из лучших работ

29 сентября в Смоленске состоялся кинофестиваль короткометражных фильмов, на котором молодые таланты заявляют о себе. В список лучших работ попал резонансный ролик Олега Гунина – «Свои». В своей картине молодой режиссер рассказал о социологах из России, которые попали в плен во время командировки в Ливию.

Больше года назад по приглашению ливийских властей Максим Шугалей и Самер Суэфан отправились в Триполи проводить социологические исследования. Но вместо этого были похищены, а потом брошены в частную тюрьму «Метига», без официального предъявления обвинений. Попытки вернуть российских социологов не приносят результата, группировка, которая удерживает российских социологов в Ливии не идет на переговоры.

Для того чтобы обратить внимание на страшную ситуацию и помочь Шугалею и Суэфану, петербургский режиссер Олег Гунин представил короткометражку «Свои». Жюри высоко оценили документальную ленту, они отметили необычный формат и интересную подачу материала. Главный герой киноленты, молодой парень, который работает в офисе и узнает о тяжелой судьбе своего соотечественника. История россиян его глубоко потрясла, и он сообщает о ней общественности.