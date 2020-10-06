«Свои»: Короткометражка петербургского режиссёра о Шугалее получила награду на кинофестивале
Олег Гунин получил диплом от членов жюри молодежного конкурса «Евразия.DOC: 4 минуты» за одну из лучших работ
29 сентября в Смоленске состоялся кинофестиваль короткометражных фильмов, на котором молодые таланты заявляют о себе. В список лучших работ попал резонансный ролик Олега Гунина – «Свои». В своей картине молодой режиссер рассказал о социологах из России, которые попали в плен во время командировки в Ливию.
Больше года назад по приглашению ливийских властей Максим Шугалей и Самер Суэфан отправились в Триполи проводить социологические исследования. Но вместо этого были похищены, а потом брошены в частную тюрьму «Метига», без официального предъявления обвинений. Попытки вернуть российских социологов не приносят результата, группировка, которая удерживает российских социологов в Ливии не идет на переговоры.
Для того чтобы обратить внимание на страшную ситуацию и помочь Шугалею и Суэфану, петербургский режиссер Олег Гунин представил короткометражку «Свои». Жюри высоко оценили документальную ленту, они отметили необычный формат и интересную подачу материала. Главный герой киноленты, молодой парень, который работает в офисе и узнает о тяжелой судьбе своего соотечественника. История россиян его глубоко потрясла, и он сообщает о ней общественности.
Следует подчеркнуть, что короткометражка является отсылкой к фильму «Шугалей», в котором персонажи и узнали о данной проблеме. Первый документальный боевик был представлен зрителям в мае этого года, затем в сентябре вышла вторая часть «Шугалей-2». Картина, в которой рассказана реальная история социологов, побила рекорды рейтинга на крупных онлайн-кинотеатрах. По мнению авторов фильма, значимость фильма заключается в том, чтобы люди по всему миру узнали, что существует страны, где правит беззаконие и насилие над человеком.
В поддержку Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Санкт-Петербурге недавно прошел турнирсмешанных единоборств и мотогонки. Также в социальных сетях известные артисты и блогеры присоединились к акции с хэштегом #русскиенесдаются.
Стоит напомнить, что кинофестиваль «Евразия.DOC: 4 минуты» проходит уже на протяжении пяти лет. Его цель – помочь молодым талантам заявить о себе. Многие режиссеры и сценаристы находят здесь возможность продемонстрировать профессионалам и показать свои работы широкой аудитории.