Сухоруков решил распрощаться с Театром Вахтангова из-за «возомнивших себя выше всех князьков»
Актер Виктор Сухоруков решил уйти из Театра имени Евгения Вахтангова, где играл в постановке «Улыбнись нам, Господи», семь лет выходившую с ним в роли Авнера Розенталя. Он впервые рассказал о причине такого решения.
Сухорукова заменили Сергеем Маковецким. В спектакле 10 мая он играл вместо него.
О причинах ухода Сухорукова расспросило издание «СтарХит». Ответ актера был следующим: «В определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева».
Актер признался, что не собирался уходить, но к этому шагу «привели обстоятельства». Он отметил, что всегда принимает решения «взвешенно, обдуманно».
В 2021 году Сухоруков забрал трудовую книжку из Театра Моссовета. В его труппе он служил больше 12 лет.
6 мая из Театра Вахтангова ушел художественный руководитель Римас Туминас. Он занимал должность с 2007 года. Туминас уехал в Литву, а после его отъезда появилась запись, в которой он критикует российскую власть. Литовского режиссера заменил Кирилл Крок. По его словам, Туминас хотел руководить культурным учреждением из Литвы и наблюдать за репетициями через камеры в зале, делая замечания актерам с помощью мессенджеров.