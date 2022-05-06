Суд в Петербурге признал запрещенным в России фильм «Зеленый слоник»
Известный своим сомнительным содержанием фильм запретят в российском интернете.
В В пятницу 6 мая я 2022 г. петербургский суд проверил содержание ленты после соответствующих требований прокурора и принял решение о признании фильма «Зелёный слоник» запрещённым.
В материалах предложенных к делу указывается, что подобного плана картины причиняют вред психическому здоровью своих зрителей. Также комиссия специалистов заявляет, что сюжет и многочисленные сцены абсурдного поведения, как и в целом шокирующий видеоряд, может вызвать у зрителя депрессивные переживания и длительное состояние аффекта, - сообщает «Afisha Daily».
Напомним, что картина «Зеленый слоник» появилась в сети в 1999 году и описывает отношения между армейскими офицерами в условиях закрытого общества военной части. Два главных героя — младшие офицеры, находящиеся на гауптвахте, сидя в одной камере, вынуждены решать острые социальные и психологические проблемы в небольшом пространстве.