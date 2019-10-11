Столичные музыканты сыграли классику в память о героях Ржевской битвы

Молодые музыканты симфонического оркестра дали концерт классической музыки в честь героев Ржевских боев. Все вырученные за билеты деньги перечислят на строительство памятника воинам.

«Героям Ржева посвящается» - 10 октября в столичном концертном зале имени П.И. Чайковского состоялся благотворительный концерт в честь защитников Отечества, героически сдержавших фашистов под Ржевом. Для слушателей прозвучали произведения композиторов Сергея Рахманинова и Петра Чайковского в исполнении российского молодежного симфонического оркестра под руководством Александра Сладковского. Солировал на фортепьяно народный артист России Денис Мацуев.

Присутствующий Министр культуры Владимир Мединский перед выступлением музыкантов обратил внимание гостей вечера на то, что Ржевский мемориал возводится исключительно на благотворительные сборы. «Я хотел бы поблагодарить Дениса Мацуева, Александра Сладковского, участников нового молодежного симфонического оркестра. Все они выступают сегодня бесплатно, все работники филармонии работают сегодня бесплатно, а поступления от концерта пойдут на строительство памятника. Спасибо каждому из вас», – сказал он.

Денис Мацуев отметил, что воспринимает Ржевскую битву как огромную трагедию. «Очень правильно, что будет сделан мемориал, и все средства от сегодняшнего концерта пойдут на это благое дело. Мы не должны забывать подвиг наших солдат» - сказал он. Народный артист России искренне надеется, что ему представится возможность выступить с концертом у Ржевского мемориала.

Сколько всего погибло солдат в этих кровавых боях 1942-1943 годов под Ржевом, так и остается неизвестным. По официальным данным – около миллиона, по неофициальным – порядка двух. Очевидно лишь, что это одна из самых жутких страниц Великой Отечественной войны. Пытаясь выбить фашистов из города, советские войска одну за одной проводили наступательные операции. Однако, практически не имея средств связи и необходимой военной подготовки, наши войска терпели неудачи. По свидетельствам участников, на поле боя трупы погибших солдат лежали в три слоя, так как похоронить их даже в братских могилах было невозможно. Тем не менее, бесконечное мужество и самопожертвование советских воинов не позволили фашистам подойти к Москве, до которой оставалось не более 200 километров.

Увы, но даже современные историки не уделяют Ржевской битве должного внимания, так как операция свидетельствует о грандиозных тактических ошибках командования. Но узнать об этих событиях можно из военной литературы, созданной очевидцами и героями этих боёв. «Мы наступали на Ржев по трупным полям», — пишет о событиях писатель-ветеран Петр Михин в книге «Артиллеристы, Сталин дал приказ! Мы умирали, чтобы победить». Другой известный автор-фронтовик Виктор Астафьев, исчерпывающе подвел итог Ржевской битвы: «Мы залили их реками крови и завалили горами трупов». Военная литература, как правило, носит мемуарный характер, и большинство произведений фиксируют реальные ситуации и героев.

«…Живые отходили, раненные отползали, а убитые остались лежать на поле серыми комочками, их было много. Очень много», – писал Вячеслав Кондратьев в своей повести «Искупить кровью». Описывая те страшные дни, автор использовал не только свой собственный опыт, но и рассказы других участников. Известно, что Кондратьев имел продолжительную переписку с ветераном Евгением Ильичем Пригожиным, который так же участвовал в ржевской мясорубке – и именно его он сделал прототипом главного героя своего произведения.

В мае 2020 года, к 75-летию Великой Победы, откроется памятник павшим подо Ржевом солдатам. Особенно ценно то, что он создается по инициативе ветеранов и на средства, собранные всем миром. Бронзовый солдат, парящий над журавлиной стаей, символизирующий павших бойцов, станет одним из самых масштабных мемориалов в России и Европе.