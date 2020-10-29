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В Томске 16-летняя Диана Костырина сняла кино по рассказу американского писателя Стивена Кинга «Женщина в палате». Воспитанница киноклуба «Сибирские киномастерские» вместе со своей командой начала снимать фильм в августе текущего года, сейчас работа находится уже на стадии монтажа.

Известно, что картина короткометражная. Чтобы получить разрешение на съемку фильма, Диана приняла участие в проекте писателя Dollar Babies – он направлен на поддержку студентов и учеников киношкол, желающих снять кино по одному из рассказов Кинга. В результате, права на экранизацию «Женщины в палате» были переданы девушке всего за один доллар.

Руководитель киноклуба и по совместительству продюсер ленты Роман Дваладзе объяснил, что из-за недостатка средств, всю работу по съемочному процессу и постпродакшну приходится выполнять самостоятельно, что немного затормаживает процесс. Несмотря на все трудности, создатели фильма обозначили для себя дедлайн – устроить закрытый показ до конца года в Томске, а в 2021 году представить фильм на фестивале Dollar Babies Russia, сообщает ТАСС.

Рассказ в жанре хоррор американского писателя Стивена Кинга «Женщина в палате» повествует о мужчине, которому необходимо незаконно совершить эвтаназию, так как его мать мучается от болей из-за рака желудка.