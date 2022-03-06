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Культура
Стивен Кинг больше не собирается выпускать свои книги в России
6 марта, 2022 14:23
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Christoph Hardt, via www.imago-i/www.imago-images.de
Стивен Эдвин Кинг отказался продлевать контракты с российскими издательствами.
Культовый автор остросюжетных романов Стивен Эдвин Кинг высказал свое нежелание продолжать дальнейшее сотрудничество с издательствами, находящимися на территории Российской Федерации.
Вслед за высказыванием известного американского журналиста и Барклая Линвуда Кинг заявил о том, что и он «тоже не собирается продлевать контракты на издание повестей и романов».
«И я тоже», - написал он в Twitter в ответ на заявление писателя Линвуда Баркли о том, что тот не будет продлевать «российские контракты на издание книг», - сообщает «TJournal».
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