«Старым Невским моим, да по той стороне»: россияне признали Санкт-Петербург лучшим прогулочным городом
Сервис бронирования жилья Tvil подвел итоги голосования за самый красивый город для вечерних и ночных прогулок. Наиболее популярным оказался Санкт-Петербург, забрав 44,86% ответов.
После Петербурга шли Ялта и Сочи.
«Санкт-Петербург – весь архитектурный ансамбль исторического центра, можно эти виды снимать бесконечно. Но в городе появляются и новые «инстаграмные бренды» – «Новая Голландия», «Севкабель Порт», – цитирует руководителя Ростуризма Зарину Догузову «Петербургский дневник».
«Петербург – город с активно развивающейся инфраструктурой: хорошо обустроенными прогулочными зонами, уютными кафе, атмосферными культурными центрами. Город задумывался своим создателем как мост в Россию и спустя века остается таковым – не только одним из наиболее красивых, но и одним из самых современных в мире мегаполисов. В настоящее время в городе на Неве появляются видовые точки и пространства, которые делают прогулки по Петербургу и комфортными, и интересными. Мы продолжаем разрабатывать маршруты и программы новой туристской географии, отражающие уникальность и притягательность Северной столицы для любой аудитории и в любой сезон», – рассказал изданию председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.