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Станислав Черчесов посетовал на нехватку заряженности у игроков сборной России
6 июня, 2021 11:38
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Руководящий тренерским штабом сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о нехватке заряженности у российских спортсменов. Накануне сборная одержала победу над командой из Болгарии в товарищеском матче.
По словам тренера, решающую роль сыграли вышедшие на замену игроки. В частности, Алексей Миранчук, заработавший и реализовавший пенальти.
При этом, Черчесов отметил, что победа играет на руку эмоциональному настрою игроков. На данный момент идет работа над физической и ментальной формой футболистов.
«Каждый футболист должен чувствовать игру. (Александр — Ред.) Мостовой вышел, (Марио — Ред.) Фернандес, который раньше восстанавливался... Мы стараемся команду подготовить», — приводит его слова издание «Известия».
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