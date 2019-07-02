Сталинский театр надо разогнать по-сталински

Что за позор творится в России с театрами? При Сталине такого не было. Хотя эту систему он придумал. Дикие разборки актёров, которые записывают обращения к Путину. Труппа за труппой жалуются президенту. Как будто ему больше заниматься нечем. Или он у нас завзятый театрал.

Наверное, надеются на железную руку. А потом новое руководство «доронинского» МХАТа отдаёт распоряжение разбросать её фотографии в холле, чтобы их топтали каблуками зрители. Пусть старушка это увидит - и увиденное ее добьет.

Совершенно очевидно, что он просто хочет её добить. Похоронить заживо…

- пишут актеры. Мне представляется, что это уже смешно. Осталось только куклу Дорониной иголками истыкать.

А до этого знаменитую и заслуженную Татьяну Доронину отстранили от руководства театром МХАТ, которым она руководила больше 30 лет. Назначили зиц-председателем, то бишь президентом театра, где у нее только номинальные функции. Причем, запирали в кабинете, по словам членов труппы, заставляли подписать бумаги.

Путин, конечно, может решать все вопросы в стране, но система театров в России сталинская.

В 37 году придумали, что актер должны быть приписаны к конкретному театру, а помещение театра к конкретному бюджетному учреждению. Так и повелось. А в стране давно капитализм. Если Путин по-сталински начнет разбираться с этим конфликтом - выйдет некрасиво.

Нового худрука по фамилии Бояков - расстрелять. Ибо не надо травить стареньких и заслуженных. Доронину восстановить в правах, но посадить лет на пять. Всех, кто выступил в её защиту - отправить в Магадан. Пусть там театр развивают. Труппу в театр набрать новую, прикрепить к помещению. Поставить на довольствие и бюджет в Министерстве культуры. Вряд ли кому-то это понравится.

Заслуженная артистка Лидия Матасова рассказывает, что во всех гонениях на Татьяну Доронину виноват вообще министр культуры Мединский:

Министр культуры принес в театр свой роман «Стена», чтобы его поставили на нашей мхатовской сцене. Татьяна Васильевна даже согласилась, предложила это Валерию Беляковичу, они начали работать. Деньги на постановку выделили немыслимые — 20 миллионов рублей. Было закуплено дорогостоящее оборудование, которое хотел использовать Белякович, но Белякович умер полтора года назад, и всё остановилось. Татьяна Васильевна отказалась от постановки, и мы уверены, что с этого момента министр культуры начал сводить с ней счеты.

Это уже теория заговора.

На дворе давно капитализм. А театр советский. Никакого им финансирования вообще. Пусть умрут, раз не окупаются. В конце концов, есть «Квартет И», которые продает билеты на спектакли по 2500 рублей, да ещё и кино по своим постановкам ставит. Пьесы должны быть современные, зритель должен валить в театр, как на Бродвей, где на постановках зарабатывают миллионы.

Вложился в постановку продюсер - снял сливки, купается в роскоши. Актёры тоже заработали. Особенно звёзды. Какой-нибудь Петров или Хабенский. А внебюджетный театр пусть умрёт. Он зрителю не нужен. А раз не нужен, зачем он вообще? Ради отчетности Министерству культуры? Актёры найдут себя на телевидении. В других сферах. Пора по-сталински разобраться со сталинским театром.

Времена другие.

Капитализм. Сталинский театр стране не нужен!

Автор: Андрей Егоров. RovegoSteb Channel, Telegram

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