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Стала известна судьба героя Вина Дизеля в последней части «Форсажа»

Анастасия Красильникова
15 июля, 2020 17:40
1 мин
Фото
Фото: film.ru

В последней части популярной серии фильмов «Форсаж» герой актера Вина Дизеля может погибнуть, пишет ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на инсайдерский портал We Got This Covered.

По данным источников портала, такой исход поможет развитию дальнейшего сюжета, благодаря чему создатели получат возможность снимать новые спин-оффы по киносерии.

Напомним, премьера девятой части «Форсажа» должна была состояться весной-летом 2020 года, однако из-за пандемии коронивруса её перенесли на апрель следующего года. Дата выхода финальной, десятой, серии не раскрывается.

Согласно данным открытых источников, «Форсаж» является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal — общемировые кассовые сборы всех частей составляют более $ 5,9 млрд. Первый фильм вышел в 2001 году.

темы
культура
кино
голливуд
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