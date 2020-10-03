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Стала известна причина смерти музыканта Александра Кальянова

Кирилл Савушкин
3 октября, 2020 14:39
1 мин
Photo
Flickr

В пятницу, 2 октября стало известно о кончине советского и российского музыканта Александра Кальянова. Накануне удалось узнать о причинах произошедшего.

О произошедшем рассказала народная артистка СССР Алла Пугачёва: «Ушёл из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его».

В последние годы жизни трехкратный лауреат премии «Шансон года», звукорежиссёр, эстрадный певец и киноактер боролся с онкологическим заболеванием. Об этом рассказало издание REGNUM, со ссылкой на певца Юрия Лозу.

Музыкант отметил, что Александр Кальянов «понимал в звуке как мало кто другой», благодаря чему с ним сотрудничали многие известные музыкальные деятели. Ему было 73 года

темы
смерть
Алла Пугачева
Александр Кальянов
Юрий Лоза
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