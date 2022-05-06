Современник заменил Хаматову на Иванову
Светлана Иванова заменила Чуплан Хаматову в пьесе о Холокосте.
В «Современнике» оценили замену уехавшей в Латвию Народной артистки России на обладательницу премии «Золотой орел» как успешную.
Замена героини в пьесе Исаака Башевис-Зингера «Враги. История любви» была вынужденной. После 25-летнего сотрудничества с «Современником» Чуплан Хаматова переехала в Латвию, выразив свое несогласие с военной спецоперацией на Украине.
«Чуплан играла великолепно, - цитирует «KP.ru» мнение артиста театра Сергея Юшкевича. – Но в итоге Света была блистательна в этом образе».
Сообщается, что обладательнице премии «Золотой орел» за лучшую женскую роль на ТВ Светлане Ивановой пришлось входить в образ в сжатые сроки, всего за несколько дней. По мнению многих ее коллег по «Современнику», артистка совершила настоящий подвиг.