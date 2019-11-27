Софии Ротару припомнили войну и варенье

Интересно, на что рассчитывала певица София Ротару, задумав триумфальное возвращение на российскую сцену? Быть может, что сила ностальгии по советской эстраде у россиян окажется сильнее гражданской солидарности? Или что мы забыли, как между Россией и Украиной все эти годы снаряды рвались не только в Донбассе, но и на полях эстрадных? Не вышло. «Хуторянке» вежливо намекнули, что в России ей будут не особенно рады. «Русская Планета» решила разобраться, в чём именно провинилась перед российскими слушателями София Михайловна и какие выводы можно сделать из этого скандала.

С чего всё начиналось

Известие о том, что легендарная певица, любимица нескольких поколений София Ротару планирует выступить в Москве на «Песне года», появилось ещё 18 ноября. Если вы вдруг пропустили – объясним интригу: в прошлом году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте из-за введённого Украиной военного положения, после того, как Россия обстреляла зашедшие в её территориальные воды украинские суда и арестовала нескольких моряков.

Певица то ли вдруг вспомнила, что носит титул народной артистки Украины, то ли кулачком кто пригрозил… доподлинно сие неизвестно. Но впервые за много лет (включая тяжёлые постмайданные годы, когда отношения России и Украины дошли до самого дна), главный эстрадный смотр России прошёл без Софии Михайловны.

«Я очень опечалена, хочу приехать, но не могу - чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников», - примерно такой месседж попыталась донести до россиян София Ротару. И пообещала, что приедет, как только можно будет ездить без страха за себя и свою семью.

Варенье для АТОшников

Сердобольные россияне поначалу поверили. А потом вспомнили об ещё одной украинской дивчине, Ани Лорак: радикалы срывали её концерты по всей Украине из-за поездок в Россию. Но Ани не испугалась, и не пропускала ни одного мало-мальски крупного концерта в нашей стране. Уж если Ани Лорак (равно как и Светлана Лобода и многие другие) не испугалась, то чем же могли так запугать мегазвезду всесоветского масштаба Ротару?

Эту фотографию опубликовал сын певицы в своём Instagram. Ротару пришлось оправдываться.

Затем Софии Михайловне припомнили поддержку украинских войск в Донбассе: родственники певицы в 2015 году щедро раздавали интервью украинским изданиям и хвалились, какая Ротару патриотичная, как жертвует деньги на нужды АТОшников, и что она никогда не примет российское гражданство и с концертами в Россию не поедет – несмотря на то, что денег нет и вообще всё плохо. А ещё отчитались, что отправили бойцам на фронт автомобиль «Нива» и 120 банок варенья впридачу.

А после того, как Софию Ротару раскритиковала ведущая «Песни года» Ангелина Вовк, родные певицы вдруг разобиделись. «Да не было такого! Помощь АТО? Покажите хоть один документ!» - попытался защитить мать сын певицы, Руслан Евдокименко. Концертный директор Сергей Лавров и вовсе заявил, что интервью сестры Ротару – фейк и выдумка жёлтой прессы.

Да, с программными интервью в украинской прессе, в которых поливала бы Россию грязью, София Ротару и правда не выступала. Помалкивала, подсчитывая, во сколько может обойтись потеря корпоративов в «стране-агрессоре». Хотя, применительно к украинским эстрадным деятелям, правильнее было бы называть её страной-кормилицей… Поэтому Ротару внимательно следила за языком, не позволяла себе лишнего – так, чтобы и россиян не обидеть, и от излишне патриотично настроенных граждан Украины претензий не было.

Но в эстрадной тусовке, как известно, слухи имеют куда больший вес, чем прилизанные интервью. Иначе с чего бы уважаемой Ангелине Вовк, именитой советской и российской телеведущей, которая долгие годы вела эту самую Песню Года, набрасываться на Ротару? А заявила она в интервью «Царьграду» следующее:

«Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист - вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной».

Сенатор Александр Пушков тоже, видать, знает больше, чем можно подчерпнуть из беззубых интервью. И вслед за Вовк пожурил Ротару за желание подзаработать на «стране-агрессоре».

Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет. Но у нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле. Вот и Ротару не очень рады. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 ноября 2019 г.

Нельзя просто сделать червлёны бровки домиком, пробормотать что-нибудь про мир во всём мире и преспокойно отправиться за гонорарами. К слову, в одном из интервью уже упоминаемая нами сестра Ротару жаловалась, что заработков у Софии Михайловны почти нет, и, чтобы поддерживать прежний уровень жизни, приходится экономить. Видать, нужда заела настолько, что пришлось согласиться на корпоративы в России – за каждый, если верить «Комсомольской Правде», певица может получить от 3 миллионов рублей. А выступление на «Песне года» и «Легендах Ретро-ФМ» - своеобразная реклама и сигнал для потенциальных заказчиков.

Что удивляет больше всего, так это то, что тактику Ротару по сидению сразу на двух стульях поддержали… в России. Мол, она «человек мира», и всем счастья желает, а Вовк не должна говорить о коллеге такое. Это слова Льва Лещенко. «При чём здесь Ротару? Она артистка. Дайте ей возможность спокойно доживать свои годы, оставаться в профессии» - это слова Иосифа Пригожина. Сын певицы Руслан Евдокименко, заявил, что Софии Ротару из России звонили все, кто её вообще знает, начиная от Аллы Борисовны, и выразили свою поддержку.

О чём говорит весь этот эстрадный балаган? Что подавляющая часть нашей так называемой эстрады оторвана от реалий – как общественных, так и политических. Мнимая репутация и доступ к кормушке для них важнее гражданской солидарности.

Софию Ротару можно понять. Человек она немолодой, пожилой даже. То, что случилось между нашими странами ей, родившейся в Молдавии, долгое время прожившей в Киеве и Крыму, исколесившей с концертами весь бывший СССР, огромную страну, которая, казалось бы, никогда не распадётся – наверное, трудно принять. К тому же, совсем от концертов в России она не отказывалась - как это сделали некогда искренне любимые россиянами группы Океан Эльзы и Вопли Видоплясова. Ротару приезжала, и даже получила из рук спецпредставителя МИД РФ Марии Захаровой статуэтку «Золотой Граммофон» в 2017 году, чем вызвала лютый гнев патриотов Украины. А угрозы жизни в свой адрес и в адрес членов своей семьи и участников творческого коллектива могли быть вполне серьёзными – вот певица и решила затаиться на какое-то время. Это, в общем-то, понять можно.

Но вот кого понять совершенно нельзя – так это тех, у кого родня под Киевом или в Одессе не проживает, и кому угрозы со стороны украинских националистов должны быть абсолютно фиолетовы.

Это те, кто воспринимает Россию исключительно как кормовую базу, а ценности нашей страны разделять никак не хочет. И говорит про неё не иначе, как «эта страна». Кто стыдливо отказывается от гастролей в Крыму, блея о международном праве, не говоря уже о Донбассе – за исключением музыкантов, не относящихся к эстраде (Чичерина, Вадим Самойлов), да отдельных глыб вроде Олега Газманова, Александра Буйнова и ныне покойного Иосифа Кобзона.

Видимо, перед тем, как выдавать таким артистам индульгенцию на «кормление», стоит задавать им главный вопрос: Крым-то, Крым - чей? И начинать этот важный процесс нужно совсем не с Софии Михайловны.