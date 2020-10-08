Снятый в России сериал вошел в десятку лучших сериалов платформы Netflix

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Сериал «Эпидемия», снятый российской кинокомпанией 1-2-3 Production, вошёл в десятку лучших сериалов на американской платформе Netflix. Информацию подтвердили в самом Netflix. Кроме того, сериал стал единственным новичком списка.

«Официальный представитель Netflix подтвердил нам тот факт, что сериал "Эпидемия" вошел в топ-10 сериалов Netflix на сегодняшний день. И это единственный новый сериал в списке», - сообщили в 1-2-3 Production.

«Эпидемия» снят на основе книги Яны Вагнер «Вонгозеро» режиссером Павлом Костомаровым. Продюсерами выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов.

В центре сюжета - атака неизвестного респираторного вируса, вызывающего быстрое поражение легких. Осознав масштабы пандемии, власти спешно закрывают города. Все въезды в них перекрыты, деньги теряют ценность, люди отчаянно сражаются за еду и бензин. Повсюду банды мародеров, а те, кто еще вчера на дух не переносил друг друга, вынуждены объединить свои силы, чтобы выжить, рассказывает «ТАСС».