«Смотрится на одном дыхании»: фильм «Турист» вызвал восторг у зрителей канала Serialdla
Художественный фильм «Турист» о помощи российских инструкторов Центральноафриканской Республике продолжает распространяться по крупнейшим онлайн-площадкам, неизменно собирая сотни отзывов и тысячи лайков.
Так, картину оценили зрители YouTube-канала Serialdla, посмотревшие фильм более 160 000 раз. В комментариях они отметили, что «Турист» ничуть не уступает лучшим мировым шедеврам, при этом обладая несоизмеримо меньшим бюджетом, чем раскрученные голливудские блокбастеры.
«Спасибо режиссеру и актерам. Ракурс камер потрясающий, высокий уровень съемки достойный лучших фильмов мира. Голливуд просто тратит большие деньги на пиар своей продукции. Режиссеру Туриста можно доверить съемки лучших фильмов России. Спасибо за качественную работу», — написал пользователь Евгений Скрипка.
Действие «Туриста» разворачивается в ЦАР в то время, когда боевики под руководством экс-президента Франсуа Бозизе предприняли попытку силового захвата власти.
В реальности бандитов остановили подготовленные российскими инструкторами военнослужащие национальной армии. Однако в картине специалисты из РФ сами оказываются вовлечены в боевые действия.
В результате вышел динамичный боевик с понятным сюжетом и вызывающими сопереживание героями. При этом авторы картины отказались от дежурной любовной линии, что также отметили зрители.
«Мне 65, но фильм посмотрела на одном дыхании. Единственный фильм без слюней и соплей», — заявила зрительница.
«Они за демократию, а мы. Мы за справедливость! Трек Ленинграда под бой не обычно, но как-то интересно получилось. Ещё один момент понравился. Отсутствие любовной линии. Любофь, Асисяй, слюни, сиськи. Нет этого и смотрится кино», — вторит ей другой посетитель канала.
Некоторые зрители отметили, что после такого кино хочется продолжения. Однако это будет непростой задачей для творческого коллектива «Туриста». Благодаря помощи российских инструкторов ЦАР возвращается к мирной жизни, и для второй серии придется добавлять в сценарий слишком много художественного вымысла.
Впрочем, у российского кинематографа есть еще множество незадействованных сюжетов, на которые также указывают пользователи.
«Вполне смотрибельный боевик. Даже и глазом моргнуть не успел, как досмотрел до конца. Теперь хочется, чтобы продолжение вышло как можно скорее. Судя по концовке, оно просто обязано быть», — пишет Алекс Швец.
«Хороший фильм. И про Сирию можно снять еще», — напоминает один из комментаторов.
Примечательно, что к картине проявляют интерес не только отечественные, но и зарубежные зрители. Так, один из посетителей канала Serialdla поинтересовался наличием английских субтитров.
«English subtitles??», — спросил пользователь с ником Souri Hermoni 2000.
Следует отметить, что премьера «Туриста» состоялся за рубежом. 14 мая его показали на центральном стадионе столицы ЦАР, куда пришли тысячи местных жителей. Всего за первые два дня просмотра картину посмотрели более 70 000 центральноафриканцев, а через некоторое время ее начали демонстрировать и в других городах республики.