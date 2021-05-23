«Смотрел не отрываясь»: Военный историк и писатель о фильме «Турист»

Культура

Премьера российского боевика «Турист» о работе инструкторов в ЦАР состоялась на этой неделе на НТВ и вызвала широкий резонанс. Зрители делятся впечатлениями в социальных сетях, и большинство авторов рецензий говорят о том, что фильм неожиданно превзошел их ожидания от отечественного кино. В частности, военный писатель и историк Ростислав Марченко, заявил:

«Я в шоке. Нет, серьезно. Привыкнув не ждать от нашего синематографа ничего хорошего, откровенно пропагандистскую поделку смотреть было реально боязно. В реальности оказалось, что среди российских режиссеров второй линии все таки можно найти людей умеющих в военное кино».

«К десятой минуте просмотра я офигел и далее смотрел не отрываясь. получилась реально сильная картина». – добавил Марченко в рецензии у себя в блоге.

«Взята планка «Балканского рубежа» и даже, не побоюсь этого «Слез солнца» и «Тайных солдат Бенгази», при куда менее мастистых актерах, сценаристе, режиссере и съемочной группе. Чуть бы побольше денег, компьютерных эффектов и разрешенного экранного времени и эти фильмы остались бы позади. Да за один минимум пафоса Батову с Измайловым нужно памятник поставить». – уверен писатель.

Фильм «Турист», рассказывающий историю о российских специалистах, которые занимались обучением армии и полиции в ЦАР и помогли предотвратить переворот в стране, основан на реальных событиях. В данный момент кинолента доступна во всех онлайн-кинотеатрах.