Смерть на подмостках. Они падали во время спектакля

Это было 70 лет назад. В тот день, 27 октября 1949 года в переполненном МХАТе давали «Царя Федора Иоановича». Народный артист СССР Борис Добронравов, в 166-й раз играл свою любимую роль царя Федора. Сыграв сцену, ушел за кулисы. Нет, он только хотел это сделать. Подошел к двери, толкнул ее и упал навзничь...

Окружающие тотчас спохватились, вызвали врача. Но было уже поздно. Ошеломленный режиссер Платон Лесли вышел к публике и сообщил, что спектакль продолжаться не может. Впрочем, зрители все видели сами и грустно побрели к выходу. Тело Добронравова положили на диван в аванложе, на котором четыре года назад в гриме Ивана Грозного лежал его коллега Хмелев…

В тот день в зрительном зале сидел однофамилец артиста, поэт Николай Добронравов. Потрясенный, он писал стихотворение, где были такие строки:

Если даже артиста недуг распростер

и в палате (не царской) лежит без движенья, —

все равно,

если он настоящий актер.



Настоящий Актер умирает на сцене.

Надо быть до последнего вздоха в строю,

не играть,

а выигрывать роль, как сраженье.

Полководец-герой

погибает в бою.

Негерой-лицедей

погибает на сцене.

Помню:

он прямо в гриме на сцене лежал.

Все казалось:

вот-вот царь Феодор очнется…

Третий акт, задыхаясь, актер доиграл,

а четвертый с тех пор

все никак не начнется…

В медицинском заключении говорилось, что 53-летний артист умер от паралича сердца. Но в сухой констатации был и иной подтекст – лицедей играл вдохновенно, яростно, слившись со своим героем. И переступил последний предел, отделявший жизнь от смертного мрака…

1 ноября 1945 года на сцене скончался 44-летний народный артист СССР, лауреат трех Сталинских премий Николай Хмелев. Он тоже служил во МХАТе. Его последним персонажем стал Иван Грозный в спектакле «Трудные годы».

Накануне репетиции Хмелев привычно загримировался. Он был в хорошем настроении, позволил фотографу запечатлеть себя в образе царя. Остался тот, последний снимок…

Выйдя на сцену, Хмелев успел произнести всего несколько слов и упал. Прибежал врач, артиста уложили на диван в аванложе. С бледнеющего на глазах Хмелева сняли грим, бороду, облачение, кольца, парик и головной убор царя. Примчавшаяся карета «скорой помощи» увезла несчастного. Весь театр с напряженным вниманием ждал вестей из больницы, однако вскоре пришло печальное известие…

Поразительно, но казалось, что свирепый царь иной раз мстит артистам, посмевшим его изобразить на сцене. На эту мысль наталкивает несчастный случай, происшедший с Сергеем Боярским, отцом Михаила Боярского. Во время генеральной репетиции спектакля в ленинградском театре имени Комиссаржевской артист, исполнявший роль Ивана Грозного, упал и больше не поднялся.

…Артисты во все времена умирали на сцене. Можно вспомнить великого французского драматурга Мольера и недурного артиста. 17 февраля 1673 года на сцене парижского «Пале Рояль» давали комедию «Мнимый больной». Актер-драматург весело прыгал по сцене и вдруг упал в кресло. Публика, настроенная смеяться все представление, решила, что это новый трюк и захохотала еще пуще. Мольеру же было совсем не до шуток – боль сдавливала грудь все сильнее. Однако он отыграл спектакль до конца.

С превеликим трудом Мольер добрел до гримерки и еще поинтересовался, как реагировали на его выступление зрители. Он, верно, их уже не слышал…

Мольера отнесли домой, где он испустил дух. Актер Лагранж записал в своем реестре: «В этот день, после представления, в десять часов вечера, господни де Мольер умер у себя дома на улице Ришелье; играя свою роль в вышесказанной комедии о Мнимом больном, он почувствовал себя дурно по причине простуды и грудной горячки, которая вызвала у него столь сильный кашель, что, пытаясь отхаркаться с превеликим трудом, он порвал себе грудную жилу, после чего прожил не более половины или трех четвертей часа…»

Другая трагедия произошла во время спектакля «Отелло» в лондонском Королевском театре 25 марта 1833 года. Знаменитый трагик Эдмунд Кин исполнял главную роль, его сын Чарлз играл Яго. Перед спектаклем артист чувствовал себя отвратно, с трудом загримировался. С огромным трудом он прошел два акта, но в третьем силы покинули его. Произнеся слова «Окончен труд Отеллло», Кин замешкался. У него закружилась голова, но успел еще прошептать сыну: «Скажи им что-нибудь вместо меня…» И – упал на руки Чарлза.

Умер Кин не в тот же день, а спустя три недели. Ему было 45 лет. Тонкий знаток театра Ли Гент называл Кина «бесспорно самым великим трагиком» той эпохи.

Вернемся в наше время. Замечательный артист Леонид Филатов испытал, что такое играть со всей душой, на натянутых до пределах нервах, истязая сердце

В последние годы из-за тяжелого недуга он уже не мог выходить на сцену и отдался поэзии. Как известно, и стихотворцем он оказался блестящим - его перу принадлежит немало чудесных строк. Вот несколько – о своих собратьях-лицедеях, которым Филатов «запрещал болеть и, тем более, умирать:

Вставай, артист! Скончавшись до поры,

Ты нарушаешь правила игры.

А зрители, надеждою согреты,

Большие деньги платят за билеты.

Ты ж – зрелищем унылых похорон –

Финансовый наносишь им урон!

Актеры – удивительное племя,

И если умирают, то на время,

Чтоб со слезами пота на лице

Успеть еще покланяться в конце…

Увы, не все следовали ироническому «совету» поэта.

Красивый, любимый всеми народный артист РСФСР Андрей Миронов потерял сознание 14 августа 1987 года на гастрольном спектакле Театра сатиры «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в Риге. Александр Ширвиндт, который играл в тот день, рассказывал: «Уже прошел монолог Фигаро. Граф, которого играл я, соблазнял графиню, переодетую в Сюзанну, Фигаро и сама Сюзанна спрятались в беседках. Вскоре должна была наступить развязка… И вдруг Андрей резко пошел на меня. Я успел подумать: «Ничего себе шуточки, это уже слишком... А Андрей, облокотившись на меня, успел сказать: «Шура, голова болит...» и стал падать...»

Ширвиндт успел подхватить Миронова и оттащить в кулису. Растерянные зрители молча смотрели на происходящее. Возможно, кто еще надеялся, что это – новация, режиссерская находка. Но тут раздались пронзительные голоса: «Дайте занавес!» Кто-то закричал: «Врача! Есть в зале врачи?!»

Врачи появились, началась суета, они стали совать в бесчувственный рот Миронова лекарства. Когда его несли на носилках в автомобиль «скорой», он лишь хрипел. Потом один из врачей рассказывал, что Миронов что-то говорил. Медик решил, что это бред. Однако артист договаривал слова своей роли…

В сознание он больше не приходил.

Народный артист России Виталий Соломин, размышляя о смерти, неизменно вспоминал Андрея Миронова. И говорил, что тоже хочет умереть на сцене.

Так и случилось - 27 апреля 2002 года он играл в «Свадьбе Кречинского» на сцене филиала Малого театра на Большой Ордынке. Постановка была эксцентричной, артисту приходилось исполнять множество прыжков, растяжек. Однако 60-летний лицедей чудесно справлялся со всеми нагрузками. Театральная Москва на все лады обсуждала великолепную форму «доктора Ватсона», имея в виду участие Соломина в экранизации произведений Конан-Дойла. Соломин вообще тогда очень много работал: играл, занимался режиссурой.

В день очередного спектакля Соломин почувствовал себя плохо, но не придал этому значения. Когда опустился занавес после первого акта, артист рухнул без чувств. Он прожил еще месяц, и все это время теплилась надежда на спасение. Две недели Соломин не приходил в сознание, потом оно вернулось. К несчастью, после первого инсульта ударил второй, не оставлявший шансов на спасение…

И в наши дни артисты гибнут на сцене. В сентябре этого года в Калуге, на сцене местного ТЮЗа умер артист Андрей Семенов, исполнявший роль Ангела в спектакле «Очень простая история». Несколько дней спустя во время спектакля скоропостижно скончался Арсений Курченков, работавший в Казанском театре юного зрителя. Трагедия произошла во время спектакля «Бал.Бесы» по роману Достоевского. Артист исполнял в нем роль Верховенского…

Впору озаботиться Минздраву, который вполне может вынести заключение о несомненной опасности, сопровождающей профессию артиста. Впрочем, это касается только настоящих лицедеев, играющих, ярко, проникновенно, не щадя себя. Остальные могут не беспокоиться.