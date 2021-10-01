СКР опубликовал первый том книги о расследовании убийства царской семьи
Следственный комитет России опубликовал на сайте первую часть книги «Преступление века. Материалы следствия» об убийстве царской семьи и расследовании этой величайшей трагедии. В электронном издании собраны материалы следствия и исторические документы, связанные с убийством последнего царя Николая II, его семьи и приближенных.
Всего будет опубликовано три тома.
Расстрел царской семьи – одно из самых загадочных преступлений XX века, пишет пресс-служба СКР. Первый том, который уже доступен к прочтению, посвящен самому убийству. Два других тома расскажут о расследованиях 1918-1924 гг., 1990-х и последних лет.
Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание, что в книгу документы, которые нигде ранее не публиковались, а также результаты следствия по уголовному делу, возобновленному в 2015 году по следам истории 1918 года.