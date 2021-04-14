Скончался актер и телеведущий Олег Марусев

Культура

На 77-м году жизни скончался актер театра и кино, заслуженный артист РФ, телеведущий Олег Марусев. Об этом сообщил его коллега Станислав Садальский.

Садальский посвятил Марусеву теплые слова и выразил искренние соболезнования его близким. Причина смерти не уточняется, сообщает РЕН.ТВ.

Марусев проработал на телевидении 35 лет. Он вел передачи «С песней по жизни», «Концерт после концерта» и «Пойми меня». Преподавал в Высшей школе кино и телевидения «Останкино». Снялся в российских телесериалах «Графиня де Монсоро» и «Марш Турецкого». Служил в Театре Луны.