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Культура

Скончался актер и телеведущий Олег Марусев

Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 14:45
1 мин
Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 14:45
1 мин
Anatoly Lomohov/Russian Look/
Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look press

На 77-м году жизни скончался актер театра и кино, заслуженный артист РФ, телеведущий Олег Марусев. Об этом сообщил его коллега Станислав Садальский.

Садальский посвятил Марусеву теплые слова и выразил искренние соболезнования его близким. Причина смерти не уточняется, сообщает РЕН.ТВ.

Марусев проработал на телевидении 35 лет. Он вел передачи «С песней по жизни», «Концерт после концерта» и «Пойми меня». Преподавал в Высшей школе кино и телевидения «Останкино». Снялся в российских телесериалах «Графиня де Монсоро» и «Марш Турецкого». Служил в Театре Луны.

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Театр
Олег Марусев
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