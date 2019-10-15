Сказки дедушки Хрущева

Был серый, мутный октябрьский день. Радио сообщило, что состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, на котором было принято решение «удовлетворить просьбу товарища Хрущева об освобождении его от обязанностей Первого секретаря, члена Президиума ЦК и Председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья».

Сообщение прозвучало печально и траурно, почти как фраза: «С глубоким прискорбием сообщаем…»

Народ обомлел. Совсем недавно все видели Хрущева по телевизору – он вовсе не выглядел больным и старым, наоборот – здоровым и, как всегда, шумливым. Казалось, что этот невысокий, лысый, толстый, хитроглазый, говорливый, строптивый, вспыльчивый, своенравный, самолюбивый человек будет в Кремле всегда. К концу правления культ Хрущева сгустился окончательно, стал почище сталинского. В апреле 1964 года Первому секретарю ЦК КПСС исполнилось 70 лет, и по этому поводу в стране была устроено невероятное торжество. Хрущева восхваляли и возносили. Его, захлебываясь от восторга, награждали, называли любимцем партии, вождем масс. Сочиняли в честь него стихи. Говорили, что жизнь Хрущева – это череда непрерывных побед.

Это была настоящая истерика, демонстрация подобострастия, лизоблюдства. Предлагалось отметить все места, где побывал Хрущев, его бюстами. Юбиляру хотели присвоить звание генералиссимуса. Собирались переименовать улицу Горького в Москве в проспект Хрущева, а город Курск - в Хрущевград. Невольно вспомнилось, как в свое время Владимир хотели «перекрестить» в Каганович. Представляете в России город с таким названием?

Хрущева устранили заговорщики во главе с Брежневым. Но их замыслы могли сорваться. Они, забыв о конспирации, много болтали. Их разговоры услышал офицер КГБ и попытался предупредить об опасности дочь Хрущева Раду. Но та почему-то не обеспокоилась. Офицер обратился к ее супругу Алексею Аджубею, главному редактору «Известий». Но и он тестя не озадачил. Решил, что это - провокация.

И только сын Хрущева – Сергей рассказал об угрозе отцу. Но Хрущев, этот мастер интриг, матерый политический волк не поверил. И даже не проверил информацию. Преспокойно улетел в Пицунду, дышал свежим воздухом и принимал морские ванны. Словом проявил поразительную, не свойственную ему беспечность. Хрущев отправился на отдых главой государства, а вернулся в Москву пенсионером.

Свергнутый Хрущев наверняка боялся, что дело не ограничится его отстранением от власти. Ведь могли и на Лубянку отвезти, и устроить допрос с пристрастием. А дальше, бог весть… Между прочим, планы физического устранения Хрущева у заговорщиков и впрямь были. Предлагалось устроить Хрущеву аварию самолета или автомобильную катастрофу. Фигурировало и отравление. Но все же заговорщики решили грех на душу не брать. Пусть живет Никита Сергеевич, только к Кремлю близко не подходит…

Из доклада председателя Совета министров РСФСР Дмитрия Полянского 14 октября 1964 года:

«Товарищ Хрущев, сосредоточив в своих руках неограниченную власть, обнаружил полное нежелание правильно пользоваться ею. Он вышел из-под контроля ЦК, перестал считаться с высказываниями товарищей. Даже крупные, принципиальные вопросы он решает единолично, а любую разумную инициативу, если она исходит не от него, – глушит… По адресу тех, кто ему неугоден, он все чаще стал прибегать к угрозам. Он так отвратительно сквернословит, что, как говорится, не только уши вянут, – чугунные тумбы краснеют. «Дурак, бездельник, лентяй, вонь, грязная муха, мокрая курица, дерьмо…»

Чем-то ленинским пахнуло: «Сталин, сосредоточив в своих руках необъятную власть…» Но на самом деле ничего нового тут не было. Все кремлевские вожди хотели «сосредоточить». Однако лишь трое - Сталин, Хрущев, Брежнев - смогли. Но Ленин не успел, Андропов заболел, Черненко ослабел, Горбачев не сумел.

И нынешний президент России вроде бы сумел «сосредоточить». Или так кажется? Впрочем, речь не о нем. А о том, кто попал в водоворот переворота в октябре шестьдесят четвертого. И кого выбросило прочь из власти.

Хрущев установил несколько рекордов. Впервые с марта 1801 года, когда был задушен Павел I, глава России пал в результате заговора. Он – единственный после Николая II, лишившийся при жизни поста руководителя государства. И единственный же из высших коммунистических вождей, кто не похоронен с почестями и чей прах не покоится в Кремлевской стене.

Эра Хрущева длилась по историческим меркам немного – чуть больше десяти лет. Но вместилось в нее несметное количество событий. И не рядовых, а огромных по значимости, эпохальных. Однако не понятно, чего было больше у Хрущева – хорошего или плохого. Потому и памятник на его могиле на Новодевичьем кладбище работы Эрнста Неизвестного состоит из двух мраморных плит – черной и белой. Они символизируют добрые и злые деяния, совершенные Хрущевым

При нем началась «оттепель» - выпустили на волю миллионы невинных людей, развенчали Сталина. Были восстановлены в правах депортированные народы. Он боролся с религией, провел денежную реформу. Началось освоение целины, в космос полетел человек. Хрущев был инициатором передачи Крыма из России в Украину. Повсюду сажал кукурузу. Выселил людей из коммуналок и переселил в «хрущевки».

Он уволил из армии два миллиона человек. Хотел вступить в НАТО, создал Варшавский блок. Грозил Америке атомным кулаком, едва не устроил Третью мировую – сначала из-за Западного Берлина, потом - из-за Кубы. Обуздал восстание в Венгрии, расстрелял демонстрацию в Тбилиси, подавил бунт в Новочеркасске.

Хрущев поссорился с Мао Цзедуном и подружился с Фиделем Кастро. Издевался над Пастернаком, разнес выставку художников Манеже, посадил Стрельцова. Хрущев любил Шолохова и полюбил Солженицына. Он сделал Гамаля Абдель Насера Героем Советского Союза

До сих пор никто из историков не дал подробной, объективной характеристики эпохи Хрущева – хрущевизма. И не видно, кто бы этот пласт мог сдвинуть…

В свое время интересную оценку Хрущеву дал известный режиссер Михаил Ромм: «Что-то было в нем очень человечное и даже приятное. Например, если бы он не был руководителем такой громадной страны и такой могущественной партии, то как собутыльник он был бы просто блестящий человек. Но вот в качестве хозяина страны он был, пожалуй, чересчур широк. Эдак, пожалуй, ведь и разорить целую Россию можно…»

Ромм отмечал финал его правления: «В какой-то момент отказали у него все тормоза, все решительно. Такая у него свобода наступила, такое отсутствие каких бы то ни было стеснений, что, очевидно, это состояние стало опасным - опасным для всего человечества».

Никита Сергеевич был самым большим сказочником Советского Союза. Он уверял, что через 20 лет советский народ придет к коммунизму, наступит полный рай, всеобщее изобилие, всего – продуктов, одежды и разного добра будет много, и давать его будут бесплатно. В третьей программе КПСС, утвержденной на XXII партийном съезде в октябре 1961 года, говорилось, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»

Коммунизм должен был наступить в 1980 году. Все взбодрились, начали прикидывать, собирать вещи. Двадцатилетние в райскую жизнь точно попадали, сорокалетние – тоже успевали. Могло повезти и шестидесятилетним. Ну, а те, кто постарше, извините…

Однако в путь к коммунизму отправилось все население страны: 225 миллионов человек – и стар, и млад. Многие, конечно, понимали, что коммунизм - мечта, утопия, недостижимый Город Солнца. Но кто бы рискнул сказать об этом вслух? Это же чистая антисоветчина! А она жестоко каралась.

Хрущеву в ту пору было 67 лет. Значит, Никита Сергеевич не попадал в коммунизм… Но он не унывал – и звал, звал... Вот анекдот того времени, но очень созвучный нашему: «Будут ли при коммунизме деньги? Югославские ревизионисты утверждают, что будут. Китайские догматики утверждают, что нет. Мы же подходим к вопросу диалектически: у кого-то будут, а у кого-то нет…»

Кстати, анекдотов при Хрущеве было множество. Наступил, так сказать, расцвет этого жанра.

…На том же XXII съезде был утвержден моральный кодекс строителя коммунизма. Согласно ему, каждый человек должен был стать просто идеальным. Вот список качеств: «Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни…»

Вообще-то Хрущев был не первым, кто позвал в светлое будущее. Первым был Ленин. Он обещал приход коммунизма к концу 30-х годов. Но на это время пришелся пик арестов и казней. Так что, Ильич малость погорячился. Думали, что Хрущев угодит в самую точку. Но и у него не сложилось.

Впрочем, может быть, кто-то еще подрядится строить коммунизм? Дело-то ведь хорошее…

На пенсии Хрущев удумал писать, точнее, стал диктовать мемуары. Конечно, сведения об этом просочились в Кремль, и тамошние правители, Брежнев, в том числе, разгневались. Кто знает, что этот неугомонный старик там накарябает? В каковом свете нас представит?

Понятно, что в черном. И верные ленинцы, конечно, этого не хотели. Но не устраивать же у Хрущева обыск! Это же скандал на весь мир! Поэтому решили провести с ним профилактическую беседу. Поручили это секретарю ЦК КПСС Кириленко.

Встреча получилась бурной. Кириленко настаивал, Хрущев отвергал. Он приехал домой угрюмый. Его сын, Сергей вспоминал: «Отец выглядел усталым, лицо его посерело и постарело. Повернувшись ко мне, он спросил:

- Ты уже знаешь? Мама тебе рассказала?

Я кивнул головой.

- Мерзавцы! Я сказал все, что о них думаю. Может быть, хватил лишнего, но ничего - это пойдет им на пользу. А то они думают, что я буду перед ними ползать на брюхе…

Рукопись мемуаров издали на Западе. Хрущева вызывали на Старую площадь, и ему пришлось каяться. Хрущев опять разволновался, его ударил новый инфаркт…

Аджубей в книге «Те десять лет» писал: «В последние годы жизни Никита Сергеевич, конечно, понимал, что судьба не уготовила ему места ни в Кремлевской стене, ни тем более рядом с мавзолеем. Думаю, это его не печалило. Он не раз говорил, что настало время прекратить захоронения на Красной площади, ибо она может превратиться в кладбище…»

Хрущев скончался 11 сентября 1971 года. Об этом в крошечном некрологе сообщила «Правда», еще несколько лет назад отдававшая целые полосы под безудержные речи словоохотливого Никиты Сергеевича. Семье усопшего было приказано похоронить его тихо, по-семейному и никаких официальных церемоний не устраивать

День прощания с Хрущевым выдался прохладным, дождливым. На воротах Новодевичьего некрополя висело объявление: «Кладбище закрыто. Санитарный день». Хотя вся Москва знала, что сегодня состоятся похороны самого могущественного политика последних лет…

Провожающих было, по оценке сына Хрущева, было примерно человек двести. В толпе было немало крепких людей в штатском. Зорко обозревали окрестности милиционеры, военные, были даже солдаты с автоматами. Неужели власти опасались, что в день похорон пенсионера союзного значения в Москве вспыхнут беспорядки? Вряд ли, видимо старались просто «на всякий случай».

В тот день многие москвичи вспоминали Хрущева. Одни добрым словом, другие – злым. Такой уж был Никита Сергеевич – противоречивый, неоднозначный…