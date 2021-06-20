«Скажите спасибо русским»: автор Telegram-канала «Инфузория Туфелька» о боевике «Турист»

Культура

Москва, 20 июня. Автор Telegram-канала «Инфузория Туфелька» прокомментировал российско-центральноафриканский фильм «Турист».

По мнению блогера, несмотря на погрешности в кинопроизводстве, создателям боевика удалось показать образцовый портрет высоконравственного гражданина России, который защищает государственные интересы за границей.

«Но зацепил тем не менее сильно. Не красотой африканских пейзажей, не сценами стрелялок, когда от одной пули десяток бандюганов падает, и даже не пронзительным героем Алексея Шевлякова. Нет. Всего несколько минут в конце фильма, когда Туристу предлагают хлебное место в силовых структурах, а он от презрения к собеседнику не знает, что делать и опять уезжает в горячую точку.», — написал эксперт.

Необходимо напомнить, что российские инструкторы официально находятся в ЦАР с разрешения Совета Безопасности ООН. Москва откликнулась на просьбу Банги и отправила в республику отечественных специалистов для обучения военнослужащих правительственной армии (FACA).

В преддверии всеобщих выборов в стране активизировались боевики, объединившиеся под руководством экс-президента Франсуа Бозизе в конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены». Обученные россиянами бойцы FACA разгромили бандформирования и предупредили попытку государственного переворота.

Именно эти события лежат в основе сюжета «Туриста». Однако создатели боевика прибегли к художественному вымыслу. Для придания большей динамичности авторы сценария решили приобщить россиян к боевым действиям. Однако в реальности специалисты в них не участвуют и оказывают исключительно консультативную помощь союзникам.

Автор Telegram-канала добавил, что россияне максимально сдержанно и по-доброму обходятся с жителями ЦАР.

«Не нужно требовать от тех, кто в ЦАР или где еще там излишней щепетильности (это я про флору с фауной). Не согласны – вспомните конкистадоров с англичанами, Колумба того же или откуда куда везли черных рабов веками. И скажите «спасибо» добрым русским Иванам», —резюмировал пользователь.