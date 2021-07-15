Скандальный шоумен Стас Барецкий заявил о желании режиссировать фильм «Шугалей-3»

Культура

Кроме того, он предложил назвать в честь известного социолога одну из улиц в Петербурге.

Писатель, бизнесмен, а также бывший участник группы «Ленинград» Станислав Барецкий намерен выразить почтение Максиму Шугалею, заняв режиссерское кресло на съемках еще одного фильма про социолога. «Я бы вообще назвал в его честь какую-нибудь питерскую улицу, чтобы увековечить тем самым подвиг, который он совершил для нашей страны», – заявил он.

Ранее шоумен высоко оценил киноленту «Шугалей-2», продолжающую резонансную историю об исследователе Максиме Шугалее. «Это шедевр! Смотреть всем!» – написал Стас Барецкий в личном аккаунте. По слухам, съемочная группа планирует снять третью часть нашумевшей дилогии. Шоумен выразил восхищение моральными качествами и активной гражданской позицией Максима Шугалея. А также заявил, что стойкость духа россиянина вдохновила его на творчество.

Социолог Максим Шугалей приобрел широкую известность после случая в Ливии. Туда социолог в сопровождении переводчика Самера Суэйфана отправился в 2019 году с целью оценки предвыборных настроений местного населения. Однако россиян захватили вооруженные люди и увезли в тюрьму «Митига», где незаконно удерживали в течение 18 месяцев. За это время в России и по всему миру неравнодушные люди провели множество акций в поддержку освобождения пленников. Кроме того, отечественная кинокомпания «Триикс Медиа» сняла два боевика «Шугалей» и «Шугалей-2», слоганом которых стала фраза: «Русские не сдаются!»

Стоит отметить, что данная студия регулярно выпускает киноработы, в которых не только поднимаются остросоциальные проблемы, но и акцентируется внимание на различных героических личностях. Например, в одну из последних кинолент легли недавние события в Центральноафриканской Республике. В конце прошлого года вооруженные группировки повстанцев пытались сорвать выборы, напав на столицу ЦАР Банги. Для помощи с подготовкой военных в государство прибыли 300 опытных инструкторов из России. Персонаж боевика «Турист» – один из таких инструкторов, который оказывается в самой гуще событий. И в этой ситуации он проявляет лучшие качества своего характера.

Двумя годами ранее кинокомпания сняла военную драму «Ржев», герои которой также напоминают зрителям о поступках соотечественников. В отличие от «Шугалея» и «Туриста», картина отсылает к прошлому – к Ржевскому сражению, которое вошло в историю ВОВ как один из самых кровавых эпизодов. Бои под Ржевом сыграли немалую роль в приближении победы в войне, однако их цена – 1,3 миллиона солдатских и офицерских жизней. Долгое время события замалчивались, и военная драма «Ржев» в том числе имела целью напомнить россиянам о героизме их предков.

Сегодня отечественные кинозрители ожидают третий фильм о стойком социологе. Еще в конце прошлого года экс-глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич упоминал о его съемках. Пока информация о дате выхода «Шугалей-3» отсутствует. Однако по заявлению Стаса Барецкого, он намерен добиваться места режиссера данного фильма. «Шугалей не сломался в ливийском плену, не предал страну и не сошел с ума, как это сделали бы многие на его месте», – заявил он. По мнению бизнесмена, Максим Шугалей – сильный и стойкий человек, который заслужил быть примером для многих российских патриотов.

Примечательно, что такую же позицию высказывал другой известный бизнесмен, Евгений Пригожин. Петербургский предприниматель не раз позиционировал себя как патриот, активно занимается меценатской деятельностью. Так, известно, что именно по его инициативе снята драма «Ржев». Его дед, Евгений Ильич Пригожин, стал прототипом повести «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, которая и легла в основу фильма. Кроме того, Евгений Пригожин отметил героизм Максима Шугалея, перечислив ему и его коллеге по 18 миллионов рублей в качестве материальной помощи. Также по его распоряжению более 2000 граждан ЦАР, пострадавших от действий боевиков, получили продуктовые наборы в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, что в феврале о намерении режиссировать третью часть истории о Максиме Шугалее сообщал Максим Бриус. «Третья часть фильма будет посвящена возвращению ребят и, наверное, их дальнейшей жизни», – рассказал он, добавив, что пока работа находится только на стадии идеи. Подробностей о съемках за истекшее время не появилось