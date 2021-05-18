Культура
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Культура
Русская планета
Культура

Шахназаров отметил актуальность боевика «Турист» в преддверии премьеры в России

Кирилл Голубев
18 мая, 2021 15:45
2 мин
Кирилл Голубев
18 мая, 2021 15:45
2 мин

Режиссер и продюсер, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров положительно оценил выход фильма о деятельности инструкторов из России в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Кинокартину «Турист», снятую режиссером Андреем Батовым, на прошлой неделе показали в столице ЦАР — Банги.

Шахназаров в беседе с ФАН заявил, что с интересом посмотрит этот фильм. По его словам, проблематика картины актуальна, а жанр боевика востребован зрителем.

«Хорошо, что такие фильмы делают — это отражает в том числе роль России в мире. Мы знаем, что наши специалисты работают в разных странах, в том числе в африканских», - добавил режиссер.

Он отметил, что работа в таких непростых условиях часто сопряжена с риском, поэтому выбор жанра для фильма вполне оправдан. То, что такие фильмы появляются, это правильно, подчеркнул Шахназаров.

«Кроме того, дело происходит в Африке, то есть присутствует элемент экзотики, и зрителям это тоже будет интересно. А жанр экшена, боевика всегда привлекает. Так что я с интересом посмотрю этот фильм», — отметил собеседник ФАН.

«Турист» - первый художественный фильм о ЦАР. Картина почти полностью снята в Центральноафриканской Республике и вышла на местном языке — санго. Об этом рассказали создатели киноработы. Действие картины разворачиваются в конце 2020 года, когда бандформирования пытались сорвать проходившие в стране парламентские и президентские выборы.

Российская премьера фильма «Турист» состоится 19 мая на канале НТВ в 23.40.

Поделиться
ТЕГИ
ЦАР
Туристы
Фильм Турист
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!