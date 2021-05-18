Шахназаров отметил актуальность боевика «Турист» в преддверии премьеры в России

Культура

Режиссер и продюсер, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров положительно оценил выход фильма о деятельности инструкторов из России в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Кинокартину «Турист», снятую режиссером Андреем Батовым, на прошлой неделе показали в столице ЦАР — Банги.

Шахназаров в беседе с ФАН заявил, что с интересом посмотрит этот фильм. По его словам, проблематика картины актуальна, а жанр боевика востребован зрителем.

«Хорошо, что такие фильмы делают — это отражает в том числе роль России в мире. Мы знаем, что наши специалисты работают в разных странах, в том числе в африканских», - добавил режиссер.

Он отметил, что работа в таких непростых условиях часто сопряжена с риском, поэтому выбор жанра для фильма вполне оправдан. То, что такие фильмы появляются, это правильно, подчеркнул Шахназаров.

«Кроме того, дело происходит в Африке, то есть присутствует элемент экзотики, и зрителям это тоже будет интересно. А жанр экшена, боевика всегда привлекает. Так что я с интересом посмотрю этот фильм», — отметил собеседник ФАН.

«Турист» - первый художественный фильм о ЦАР. Картина почти полностью снята в Центральноафриканской Республике и вышла на местном языке — санго. Об этом рассказали создатели киноработы. Действие картины разворачиваются в конце 2020 года, когда бандформирования пытались сорвать проходившие в стране парламентские и президентские выборы.

Российская премьера фильма «Турист» состоится 19 мая на канале НТВ в 23.40.