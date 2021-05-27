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Сергей Шойгу смог восхитить Владимира Путина своей звездой (фото)

Антон Мельников
27 мая, 2021 18:36
1 мин
Антон Мельников
27 мая, 2021 18:36
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Минобороны Сергей Шойгу представил президенту РФ Владимиру Путину макет музея вооруженных сил, который планируется построить в парке «Патриот». Глава страны оценил его высоко.

«Какой макет красивый!» - восхитился президент.

Шойгу рассказал Путину о том, что в планируемом комплексе будут регулярно менять экспозицию. Путин в свою очередь отметил, что из этого получится «живой музей».

В ходе разговора глава Минобороны отметил, что музей станет одним из самых крупных - почти 150 тыс. кв. метров, в нём разместят порядка 740 тыс. экспонатов.

Youtube / Телеканал Звезда
Youtube / Телеканал Звезда

Шойгу также пояснил, что в каждом из крыльев здания-звезды будет располагаться «своего рода исторический театр». Например, одно из частей будет посвящено битве в Бородино 1812 года, передаёт «ТАСС».

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Владимир Путин
Сергей Шойгу
Музей
Патриот
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