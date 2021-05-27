Сергей Шойгу смог восхитить Владимира Путина своей звездой (фото)

Культура

Глава Минобороны Сергей Шойгу представил президенту РФ Владимиру Путину макет музея вооруженных сил, который планируется построить в парке «Патриот». Глава страны оценил его высоко.

«Какой макет красивый!» - восхитился президент.

Шойгу рассказал Путину о том, что в планируемом комплексе будут регулярно менять экспозицию. Путин в свою очередь отметил, что из этого получится «живой музей».

В ходе разговора глава Минобороны отметил, что музей станет одним из самых крупных - почти 150 тыс. кв. метров, в нём разместят порядка 740 тыс. экспонатов.