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Культура
Сергей Шойгу смог восхитить Владимира Путина своей звездой (фото)
27 мая, 2021 18:36
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Kremlin Pool/Global Look Press
Глава Минобороны Сергей Шойгу представил президенту РФ Владимиру Путину макет музея вооруженных сил, который планируется построить в парке «Патриот». Глава страны оценил его высоко.
«Какой макет красивый!» - восхитился президент.
Шойгу рассказал Путину о том, что в планируемом комплексе будут регулярно менять экспозицию. Путин в свою очередь отметил, что из этого получится «живой музей».
В ходе разговора глава Минобороны отметил, что музей станет одним из самых крупных - почти 150 тыс. кв. метров, в нём разместят порядка 740 тыс. экспонатов.
Youtube / Телеканал Звезда
Шойгу также пояснил, что в каждом из крыльев здания-звезды будет располагаться «своего рода исторический театр». Например, одно из частей будет посвящено битве в Бородино 1812 года, передаёт «ТАСС».
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