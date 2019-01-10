Семью Валентины Теличкиной не удалось уничтожить в 30-е

10 января 1945 года. Суровая зима военного лихолетья, полная тревожной надежды. В селе с самым обыкновенным названием Красное Арзамаского района Горьковской (ныне — Нижегородской) области появляется на свет Валя Теличкина.

Дом, в котором жила и росла юная Валентина стоит и поныне.

Сохранились и фотографии её семьи. С одной из них испуганно и напряжённо смотрят в объектив старшие сёстры Вали и её мама.

О какой славе? О какой всесоюзной известности могла идти речь? Но в этом удивительном ребёнке с лучистыми глазами было что-то по-русски неспешное, размеренно-величавое, ставшее впоследствии удивительно-женственным и завораживающе-тёплым. Всем тем, о чём мы, зрители, заставшие краешек советской эпохи, думаем, услышав с экрана «Валентина Теличкина».

Многие из тех, кому сегодня за 70, рассказывают о невероятно трудном и голодном послевоенном детстве. Детство Вали и её сестёр было не просто тяжёлым. Оно было убойным, хотя ни она, ни её родители, ни старшие сёстры не заслужили той расправы, которую намеревалась учинить над ними советская власть.

Дочь «кулака»

Иван Фёдорович и Татьяна Дмитриевна, родившая Валю в день своего сорокалетия, жили душа в душу. Папа Теличкиной был знатным мастером, к которому вереницей тянулись люди, чтобы он извалял им красивые и тёплые валенки.

Свою работу Иван Теличкин уважал. И чтобы не путали его обувку со всякой «ерундистикой», ставил на валенки маленькое золотое клеймо. Говоря на современный лад, «брендировал продукцию».

Родившаяся в самой середине сороковых Валька и не знала, что пришла в этот мир не благодаря, а вопреки. Ведь отца раскулачили ещё в 30-е, когда он не захотел вступать в артель.

У раскулаченных в тот непростой период было два пути – в лагеря и на расстрел.

Папу Теличкиной приговорили к расстрелу еще в 30-е

А у семьи, в которой росла смешная, рукастая в отца и непоседливая ребятня, отняли и дом, и всё имущество. Отняли, подчеркнём, в первый раз. В ожидании высылки мать бросилась за помощью к родным. И один из родственников, юрист по образованию, порекомендовал пересидеть с детьми у матери.

К счастью, не опустила руки родная сестра Таниного мужа, которая лихорадочно собрала ради спасения брата и его многодетной семьи нехитрый семейный скарб и занесла туда, где сидели люди «с холодной головой и горячим сердцем».

Чудо случилось!

Ивана не расстреляли. Его выпустили, замяв дело.

Новые злоключения были не за горами

Пытаясь благоустроить жильё, Иван покрыл протекающую крышу шифером, что, разумеется, было замечено «доброжелателями», мгновенно оповестившими органы о, якобы, совершённой Теличкиным краже.

Имущество было конфисковано повторно. Срок, ставший реальным, подорвал здоровье Ивана. Отсидев, он вернулся через несколько лет, помрачнел, но на жизнь не обозлился. А про несправедливо обошедшуюся с ним советскую власть больше не заговаривал.

Отец ещё раз начал жизнь с нуля

Слесарил. Строил новый дом. В помощь были старшие дочери и, конечно же, Таня, работавшая продавцом. Когда родилась младшая Валенька, ему было почти 46 лет.

Шутка ли? Даже если накинуть 18 сверху, прожить с подорванным здоровьем надо было, как минимум, до 64-х. Но именно с ней, с младшей, Иван вдруг почувствовал какой-то необыкновенный прилив сил. Ощутил… внутреннюю связь.

Чувствовала всю жизнь эту связь с отцом, дожившим до середины 70-х, и Валя.

Она была доброй, как он. Рассудительной и… неизменно сохраняющей внутреннее достоинство, как отец (может быть именно это задевало соседей в Иване, который, на самом-то деле, был простым и работящим русским мужчиной, вылезавшим ради своей семьи из кожи вон).

На озвученное дочерью желание стать актрисой Иван ответил ироничной усмешкой. Но выступать в школьной самодеятельности не запрещал. И удивительному для девочки-подростка занятию (игре на семиструнной гитаре) тоже не противился.

Школьные годы пролетели, как один день

И Валя, простившись со своей большой семьёй и родной деревней, поехала поступать в Москву. И не куда-нибудь, а туда, где «учат на артистов». Во ВГИК.

Никакого блата. Никакой протекции. Девушку с нежным добрым взглядом, правильными чертами лица, исконно русской величавостью, делающей эту красоту совершенно небесной и неповторимой, охотно взял к себе на курс Владимир Вячеславович Белокуров (именно он сыграл прославленного советского лётчика Валерия Чкалова в одноимённом фильме, увидевшем свет после начала войны, а ещё Лёню в «Хмуром утре» по мотивам повести А.Н. Толстого).

Теличкина настолько была счастлива, что… не хотела брать в руки положенную ей стипендию.

Как это?! За любимое дело ещё и деньги брать? Она жила в общежитии. Многие ровесницы мечтали о замужестве, а она… только о будущих ролях.

Мальчиков?! Стройная красавица с длинными ногами, тоненькими щиколотками, и шокирующей шевелюрой не подпускала их на пушечный выстрел, прослыв недотрогой, эталоном невинности и внутренней духовной чистоты.

— Нельзя мне целоваться! — говорит её героиня в культовом фильме Глеба Панфилова «Начало». — Слаба, млею…

И в этом вся суть молодой Валентины Теличкиной.

Успех пришёл к ней рано

Эту волоокую девчонку советским зрителям невозможно было не любить. В 20 лет первая роль в кино («Таёжный десант»). С 24-х — член Союза кинематографистов СССР.

Роли шли одна за другой. Прошла с успехом комедия «Зигзаг удачи». Грянуло «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли.

А что же Теличкина? Её роли были вовсе не главные, но и от второстепенных веяло тихой женственностью, теплом. Ну, конечно, вот она — советская девушка, как она есть. Лиричная и покоряющая чистотой.

Предложения сыпались, как из рога изобилия, и Валентина спустя несколько лет после стремительного взлёта стала соглашаться на то, что ей по-настоящему нравилось.

И вдруг… на горизонте возник режиссёр, которому хотелось открыть потенциал Теличкиной, как комедийной актрисы!

Леонид Гайдай звал её в «Ивана Васильевича» на роль царицы. Не желая обижать известного режиссёра, Валентина отказалась. И правда: что это за роль? — «Марфа Васильевна я…». Одна фраза и только. Играть было нечего. Не хотевшая обижать Гайдая актриса полагала, что режиссёр больше никогда не пригласит её. Но он оказался не злопамятным и пригласил.

В год своего 30-летия Теличкина «улизнула» от клише «недотроги»

Случилось это именно благодаря Гайдаю, который занял её в одном из уморительных эпизодов комедии «Не может быть» (1975). Помните?

«Свадебное происшествие»

Володька, герой Леонида Куравлёва, идёт к своей невесте, но запамятовал, как она выглядит. И полагает, что Катерина (Валентина Теличкина) – вовсе не его будущая жена, а её мамаша. Безупречно работающая комедия положений!

Но вот только… требуемая для роли вульгарность никак не вязалась с образом чистой русской красоты. И Валя пришла к гримёрам: «Помогите мне спрятаться…». И они помогли любимой актрисе от души.

Такой её не видел никто! Из Валентины Ивановны вышла прекрасная сатирическая героиня со спрятанными по разным губерниям внебрачными детьми и желанием захомутать жениха-дурачка. Бабёнка, словно сошедшая со страниц «зубастых» произведений Михаила Зощенко.

Теличкина – не только лиричная и комедийная, но и уникальная драматическая актриса. В памяти у многих фильм Глеба Панфилова «Васса». Потрясающая картина 1983 года. Русская сага о гибели купеческой семьи, где Валентина Ивановна сыграла роль наперсницы и приказчицы главной героини — Чуриковой-Железновой.

От воплощённого ею на экране образа Анны Оношенковой веет мёртвой хваткой и замогильным холодом, расчётливостью и готовностью идти по трупам.

На протяжении своей кинокарьеры Теличкина сыграла прекрасных жён и мам, учительниц и директоров, судей и… просто прекрасных незнакомок, случайно замеченных в троллейбусе («Где находится нофелет?»).

Но однажды время изменилось навсегда. Потребности в женской чистоте и красоте больше не было, а когда она возникнет и снова войдёт в моду спустя десятилетия, время будет безвозвратно упущено.

На заре девяностых работы вдруг не стало. Подключилась депрессия. Кто знает, что было бы, если бы не любящий муж сын, названный в честь отца Ванькой, и муж — архитектор Владимир, с которым Валентина Ивановна живёт в счастливом браке с 1980 года…

На экранах нужны были «Интердевочки»

Дерзкие, запаянные в «джинсу», способные, при необходимости (или же без неё) переспать, оголиться, дать по морде. Участвовать в этой «трехгрошовой опере» было не в традициях Валентины Теличкиной, этой, на первый взгляд, провинциальной, но в ближнем общении неизменно умудрённой, проницательной, тактичной.

Спасением стали краски

От картин художника Валентины Теличкиной веет подлинной русскостью, светом и теплом. А ещё домом, тем самым, который не раз отбирали в деревне Красное, где всегда помнят, любят и ждут землячку, доказавшую на деле, а не на словах, что русский человек, загнанный в угол и ставший отверженным, способен на многое.

Интернет-издание «Русская Планета» искренне поздравляет Валентину Ивановну Теличкину с Днём рождения, желая творческих свершений, долголетия, здоровья и процветания!

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