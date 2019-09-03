Русский медведь против шведского льва. От варягов до хоккея

Связи между Россией и Швецией имеют очень долгую историю. Как в любых отношениях соседних государств, были и дружба, и войны. Первые связи наладились еще в IX веке – в эпоху викингов, когда предки современных шведов, датчан и норвежцев держали в ужасе побережье Европы, совершая пиратские набеги на христианские монастыри и поселения.



Говоря о народах того времени, надо понимать, что государств Швеция, Дания, и Россия тогда не существовало. Были племена свеев, данов, норвегов и многочисленные славянские племенные объединения.

В наших землях всех выходцев из Скандинавии называли варягами и не делали особых различий в том, из какой ее части прибыли наемные воины и купцы. Государственные образования были столь рыхлыми, что почти невозможно точно установить, откуда именно пришли купцы. Но связи скандинавов с новгородцами и другими нашими предками были очень тесны

В первую очередь – торговые и культурные. Через славянские земли пролегал знаменитый путь из варяг в греки – реки и волоки, благодаря которым из Балтийского моря можно было доплыть до столицы Византии Константинополя.

Там можно было продать пушнину, мед и янтарь, редкие и ценные товары на востоке. Обратно можно было привезти специи, шелк, редкие красители и другие диковинные товары востока.

Не удивительно, что предприимчивые купцы варяги старались сохранять хорошие отношения с племенами наших предков, живших на берегах рек – они останавливались в их городах, покупали провиант, пушнину и мед, когда плыли в Константинополь, а на обратном пути продавали часть восточных товаров.

В одном из древнейших северо-русских поселений – Ладоге – уже с 750-830 годов найдено множество предметов, подтверждающих тесные ремесленные связи местного финно-славянского населения со скандинавами и отдельное варяжское кладбище

Многочисленные следы присутствия скандинавов обнаружены в Гнездово. Там, как и в Ладоге, присутствуют свидетельства об обособленном проживании скандинавов, и их многочисленные захоронения. Благодаря этим торговым и культурным связям, на территориях будущей Северной Руси прослеживается сильное скандинавское влияние во многих областях материальной культуры, подтверждаемое многочисленными археологическими находками.

Славяне тоже влияли на своих соседей, что так же подтверждается многочисленными археологическими находками, например, на территории одного из крупнейших торговых центров Швеции того времени – поселении Бирка.

В начале Х и в XI века образовывается русское государство. Налаживаются весьма тесные политические и династические связи с варягами, в частности, со шведами.

На Руси, в Швеции, Дании и Норвегии нередко вспыхивают междоусобные конфликты. Русские князья роднятся со скандинавскими конунгами и нередко дают приют друг другу, когда удача отворачивается от них в бесконечных междоусобных конфликтах. Они уходят к соседям, чтобы перевести дух и вернуть утерянное, не без помощи иноземных союзников

Для варягов Русь – это Гардарика – страна городов. Богатая, сильная, и охотно платящая за отважных наемников, готовых биться за золото и другие награды.

Русские князья доверяли своим наемникам. Нередко отдавали варяжским конунгам в управление целые города и области. Например, шведский конунг Шимон, потерпев поражение, бежал под покровительство Ярослава Мудрого (в скандинавских сагах его называли конунг Ярицлейв Скупой, так как он не спешил платить жалование варяжским наемникам).

Шимон принял православие вместе со своим народом – он привел 3000 человек. А заодно привез регалии власти – золотой пояс, венец и распятие. По преданию, именно этим поясом производились измерения при строительстве Успенской Церкви, Печорского монастыря в Киеве и церквей в Суздале и Ростове – Шимон на протяжении своей службы на Руси в разное время был тысяцким в этих городах. И это – лишь один из множества случаев.

Варяги охотно нанимались русским правителям, а те с удовольствием принимали у себя этих свирепых и храбрых воинов. На раннем этапе отношения Руси со всеми скандинавскими народами, включая Шведов, были тесными, взаимовыгодными как в культурном, так и в политическом контексте

Многие слова, которые ассоциируются с древней Русью, пришли к нам из Скандинавии: «тиун» - староста; «гридь» - дружинник; «ябетник» - судья, и так далее. Так же немало наших слов обогатили шведский, датский и норвежский языки: «граница», «торг», «полюдье». Обмен шел и на уровне фольклора – друг у друга заимствовали предания. Их сюжеты переосмысливали на свой, более привычный манер.

Однако постепенно отношения начинают охладевать. На Руси настали времена усобиц. Лишь Великий Новгород продолжал активно торговать со шведами и датчанами. В XII веке новгородские купцы регулярно посещают шведские торговые центры – Сигтуну, Торхаллу и ведут активную торговлю с купцами острова Готланд, где даже строят православную церковь.

А в Новгороде строится Готское Подворье с «варяжской церковью» святого Олава для гостей с Готланда. Несмотря на торговую выгоду, отношения с шведскими соседями постепенно портятся – хоть торговля в мирное время не утихает, начинаются конфликты за сферы влияния в Прибалтике, особенно после появления немецких крестоносцев в Ливонии. Новгород и Швеция пытаются подчинить себе территории Карелии и Финляндии. Начинаются первые серьезные военные столкновения.

В 1150-е годы шведы неоднократно пытаются захватить Ладогу, но безуспешно. В 1187 новгородцы в союзе с племенами карел в отместку нападают на Сигтуну и сжигают город, а оттуда вывозят ворота, которые до сих пор украшают Софийский собор Богоматери. Город так и не оправился от причиненного разорения

В 1240 году происходит Невская Битва, в которой Александр Невский одерживает победу над будущим королем Швеции Ярлом Биргером. После этого наступает череда мелких пограничных столкновений между шведами и новгородцами. Чтобы укрепить влияние в регионе в 1293-1295 годы шведы строят в Карелии замок Выборг.

До 1323 года продолжается череда мелких столкновений, завершенных Ореховским мирным договором о разделении границ. В 1348 году шведы вновь пытаются захватить территории Новгорода и даже временно захватывают крепость Орешек, но все заканчивается миром на старых условиях.

В целом, между Новгородом и Швецией устанавливаются стабильные соседские отношения – активно идет торговля, омрачаемая мелкими пограничными конфликтами, что было абсолютно нормальным для того времени делом – испытать соседа на прочность и оторвать лакомый кусочек от его земель, если зазевается, помириться и продолжить взаимовыгодную торговлю

Но время идет, могучий и независимый господин Великий Новгород вынужден подчиниться более мощной силе – Московскому княжеству. Это приводит к мелким пограничным конфликтам, но в итоге, король Дании и Швеции Хакон I в 1483 году заключает перемирие.

Первые серьёзные конфликты начинаются при Иоанне III – вступив в союз с Данией, он совершает морской поход, разоряет земли шведов, но взять Выборг, чтобы отбить исконные земли, ему не удается. Василий III заключает с Швецией мир, который длится 60 лет – процветает торговля.

Иван Грозный начинает собирать земли отцов и дедов. Поначалу удача сопутствует ему, но все заканчивается неудачной Ливонской войной. Противостоять и шведам, и полякам, и литовцам у молодого московского царства сил не хватает. Шведам удается взять Корелу, Нарву и Вайсенштейн, причем поголовно истребляют русское население, убивая от двух до семи тысяч мирных жителей.

Несмотря на победы князя Хворостина со шведами вновь приходится заключать мир на невыгодных условиях – поляки на тот момент оказываются гораздо большей угрозой. Приходится заключать невыгодный мир и отдавать Швеции Ивангород, Ям и Копорье. Фёдор Иоаныч смог отбить часть городов Карелии в 1590 году.

Увы, успехи оказались временными – скандинавский сосед пользуется тем, что в Московском Царстве настает Смутное Время. Новгородцы призывают на престол шведского принца, захвачена Ладога. С переменным успехом идет война

По условиям Столбовского Мира 1617 Московское царство уступает Шведскому королевству земли Карелии и Ингерманландии. При Алексее Михайловиче Карл Х, претендовавший на престол Польши, заявил претензии на часть исконно русских земель, отвоеванных Московским царством у Литвы. Вспыхнула новая война. В итоге Россия получила Кокенгаузен, Мариенбург, Дерпт и Вячшнарву.

Самая известная у нас в стране война между Россией и Швецией – это, конечно, Северная Война. С ней связано множество мифов. Например, о том, что Петр I стал обучать русские войска на иностранный манер и создал армию с нуля. Но это не верно – еще его отец – Алексей Михайлович начал создавать полки иностранного строя, а царевна Софья продолжила дело отца.

Война со шведами была очень тяжелой и дорого обошлась России, но победа осталась за Петром. Действительно, именно после нее можно говорить о появлении Российской Империи. И не поспоришь с тем, что именно Петр I – отец российского флота. После тяжелой войны и побед при Лесной, Полтаве, Гангуте и многочисленных осад городов и крепостей Швеция была вынуждена подписать мир

После Шведский Лев перестает быть одним из самых грозных хищников Европы. Некогда одно из сильнейших государств, обладавшее одной из лучших армий в мире, навсегда перестает угрожать соседям.

Характерной особенностью этой войны была жестокость шведов по отношению к русским военнопленным – их, в отличие от союзных датчан и поляков и наемных западноевропейских офицеров считали варварами и жестоко убивали.

А вот пленные шведы вполне неплохо жили в плену. Например, Иоанн Адольф Клодт фон Юргенсбург – вице-губернатор Риги – попал в плен и был отправлен в Москву.

Карл XII возвел его в бароны и сделал своим послом в России, но, после войны, он не стал возвращаться на родину в Прибалтику, а остался у нас. Его потомок Петр Карлович Клодт – создатель знаменитых укротителей коней, стоящих на Аничковом мосту и в нескольких европейских столицах и множества других скульптур, без которых сложно себе представить наши города.

Клодты – потомки ливонских рыцарей, попавшие на службу шведам, верно служили Российской империи и основали знаменитую династию художников и скульпторов. Такой вот культурный обмен. Северная Война и Петр Первый до сих пор являются одним из фундаментальных оснований, на которых строится наше национальное самосознание

Сокрушительное поражение, нанесенное Швеции, не могло не вызвать попыток вернуть отторгнутые территории, в первую очередь Финляндии. Тем более Франция активно подстрекала шведов выступить против России.

В 1741-43 году во времена правления Елизаветы Петровны они попытались взять реванш, но безуспешно – они не только ничего не вернули, но и потеряли провинцию Кюмнегорскую.

При Екатерине II, всерьез обеспокоившей Англию и Францию успехами в войне против Турции, Швецию вновь втянули в войну против России. Рассчитывая на то, что основные русские силы сражаются с турками, король Густав III предъявил императрице возмутительный ультиматум, приведший к объявлению войны. Потерпев несколько поражений в морских сражениях и не добившись успеха на суше, незадачливый политик был вынужден просить мира.

В 1808-1809 году произошла последняя русско-шведская война. В этот раз ее вновь спровоцировала Франция но, на этот раз, Наполеон принудил Александра I выполнять союзнические обязательства и покарать союзников Англии шведов, не желавших присоединяться к Континентальной Блокаде Туманного Альбиона. В этой войне командовали многие уже тогда знаменитые русские полководцы князь Багратион и Барклай де Толли. Война закончилась полным поражением Швеции и тем, что Финляндия целиком досталась России, где и оставалась вплоть до распада империи.

Несмотря на долгую историю войн, Россия и Швеция всегда были постоянными торговыми партнерами. До Октябрьской революции в Российской Империи активно работали компании Эрикссона и Нобеля

Швеция была первой страной Запада, которая установила с СССР торговые отношения и одной из первых признала Советский союз. Отношения между странами были омрачены тем, что Швеция поддерживала Финляндию во время Советско-Финской войны и, декларируя нейтралитет, поддерживала нацистскую Германию и даже отправляла добровольцев на помощь врагам СССР, но до открытого объявления войны дело так и не дошло.

В наши дни политики Швеции часто высказывают опасения о том. Что Россия может проявить по отношению к их стране агрессию, но серьезно такие заявления воспринимать невозможно – понятно, что здесь, как и в войнах XVIII века, политика страны находится под сильным влиянием внешних сил

Тем не менее, последние двести лет для России Швеция – это, в первую очередь, торговый партнер - на территории нашей страны работает более 400 шведских фирм.

Многие из них у всех на слуху - Ikea, H&M, Oriflame и многие другие. Остается надеяться, что старые обиды и недопонимания уйдут, и взаимоотношения будут продолжаться в рамках торгового и культурного обмена. Вернувшись к тому. С чего начинались. А. если дойдет до борьбы, то пусть это будут хоккейные матчи российской и шведской сборной, которые, как правило, очень интересны и красивы…

Автор: Филипп Митлянский