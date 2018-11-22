Русский датчанин Владимир Даль

Тем, кто сегодня превозносит всё русское, огульно обвиняя западников и «резидентов западного мира» едва ли не во вредительстве, будет не грех вспомнить, что среди преданных России патриотов и государственных деятелей, людей науки, культуры, искусства, было немало тех, кто имел отнюдь не русское происхождение, но оставался верен своей второй Родине до последнего дня.

Одним из таких людей является Владимир Иванович Даль, который известен каждому россиянину, как создатель «Толкового словаря русского языка».

Кем он был и как оказался в России?

Мальчик, наречённый русским именем Володя, появился на свет 22 ноября 1801 года, в посёлке под названием Луганский завод. Сегодня это город Луганск. Его отца звали Иваном Матвеевичем далеко не всегда. До того, как он принял российское подданство в 1799 году, его величали Иоанном Кристианом. Ну а фамилия Даль красиво звучит на всех языках мира, однако, лишь на русском обретает своё уникальное значение, обозначая недосягаемую линию горизонта.

Иван Матвеевич был полиглотом и владел множеством языков. Доподлинно известно, что он прекрасно изъяснялся не только на русском языке, но и на французском и английском, древнееврейском, а также идише, греческом, латыни. В своей натуре он сочетал несочетаемое. Обычно богословы со скепсисом смотрят на медиков, а медики на богословов, но Иван Матвеевич эскулапом был знатным и о Боге никогда не забывал, являясь глубоко верующим человеком.

По материнской линии у Владимира Ивановича Даля было также крайне мало русского. Его мама, Мария Христофоровна, была исследователем русской литературы и словесности, имея французские корни и принадлежа к известной фамилии де Мальи.

Интересен факт! Папа Марии Христофоровны был именитым коллежским асессором, который весьма иронично смотрел на попытки своего зятя заниматься филологией. Видимо, питая отцовские чувства не только к дочери, но и к её избраннику, он решил «скорректировать» его жизненный путь, настояв на том, чтобы молодой человек освоил профессию медика, гарантировавшую стабильный заработок и положение в обществе.

Семья Владимира Ивановича Даля была многодетной, помимо самого Владимира в семье росли две девочки – Сашенька и Паулина, а также ещё трое сыновей — Лев, Карл и Павел. В 1805 году, едва Владимир Даль достиг четырёхлетнего возраста и привязался душой к их луганскому семейному гнезду, семью ожидал переезд в город Николаев, где Иван Матвеевич, за большие заслуги во время службы в Черноморском русском флоте был удостоен дворянского титула, а его дети получили право за казённый счёт пройти обучение в морском кадетском корпусе города на Неве.

Конечно же, любовь к русскому слову юному Володе Далю была привита значительно раньше. Заботливая мать делала акцент на достойном обучении своих детей, приглашая лучших в городе репетиторов, которые занимались всесторонним развитием её сыновей и дочерей.

В 1815 году Владимир Даль получил благословение отца отправиться на учёбу в морской кадетский корпус, который он покинул через несколько лет в ранге мичмана.

Потянулись годы военной службы на Балтийском и Чёрном морях. Для того, чтобы разнообразить свои суровые морские будни, Владимир Иванович Даль занялся тем, за что и сегодня вполне можно отправиться на «губу» или в места не столь отдалённые. Он сочинял колкие и едкие эпиграммы изобличающего характера. При этом касались они не кого-то, а вышестоящих. И при этом не просто вышестоящих, а главного командующего Черноморским флотом, проводившего досуг с девушкой еврейского происхождения.

Всё это казалось забавным Далю и его друзьям. А вот командованию – нет. И поэтому Владимир Иванович был переброшен в Кронштадт. В возрасте 25 лет он стал студентом медицинского факультета.

Дерптский университет. Сегодня он называется Тартуский. Старинное учебное заведение находится на территории Эстонии в городе Тарту.

В студенчестве Владимир Иванович испытывал крайнюю нужду. Небогатая семья, в которой помимо него на ноги вставали ещё 5 человек, трое из которых были сыновьями, нуждавшимися в особой поддержке, не могла помочь ему финансами. Даль начал давать уроки русского языка, при этом штудировал латынь, расширял свои познания в философии.

Год 1828-й. Грянула война с турками. И «защищать» диплом будущему гению отечественной словесности, истолковавшему каждое русское слово, пришлось в очень непростых предлагаемых обстоятельствах жестокой войны.

Досрочно сдав экзамены, Даль был немедленно брошен в пекло. Он продемонстрировал на полях сражений не только вершины искусства медика, спасая, порой, безнадёжных раненых, но и сам нередко шёл в бой, защищая интересы любимой им России. Не обошлось без участия Даля и в 1831 году, когда началась польская кампания.

Было ли время на то, чтобы заниматься русской словесностью? Как оказалось, да. Достигший 30-летнего возраста Владимир Иванович писал, не покладая рук статью за статьёй, очерк за очерком. Многие из этих «военных набросков» впоследствии вошли в его книги или стали для них основой.

Тогда же, в ходе военной службы, ему удаётся не только написать, но также издать свою первую книгу «Русские сказки. Пяток первый». Кто-то, видимо, позавидовав таланту, выпукло и ярко проявившемуся в этом литературном произведении, написал на Даля донос: «Сказки Даля неблагонадёжны!».

И тираж был практически подчистую уничтожен, а сам Даль — арестован. Кто знает, как сложилась бы его судьба, если бы не заступничество старшего товарища — Василия Андреевича Жуковского, русского поэта, основоположника романтизма?

Но всё обошлось. И не просто обошлось. После опалы 32-летний Даль неожиданно получает статус чиновника особых поручений. Характер его работы, как говорят сегодня, является разъездным. Он отправляется в экспедицию на Южный Урал, где жадно черпает бесценные сведения из этой уникальной сокровищницы русского фольклора.

Полученные данные были настолько обширны и богаты, что становится очевидно: не посвятить этому всю оставшуюся жизнь, не подарить миру облечённую в форму книги историю русского фольклора, было бы расточительно, если не сказать преступно.

Накапливая уникальные знания и сведения, Владимир Иванович заложил основу одного из своих интереснейших трудов. Назывался он «Естественная история Оренбургского края».

Пушкин…

Гений русской литературы был лишь на два года старше Владимира Даля, но знакомство с ним произвело на Владимира Ивановича неизгладимое впечатление. Он преподнёс Александру Сергеевичу дар бесценный — чудом спасённый томик своих так опрометчиво и несправедливо преданных анафеме сказок.

Пушкин ответил «сказкой на сказку», преподнеся Далю своё знаменитое творение «О попе и его работнике Балде», сопроводив дар пространной и трогательной дарственной подписью.

Удивительно! Именно Даль был рядом с Пушкиным в момент ключевых и даже трагичных событий его жизни и гибели. Владимир Иванович сопровождал поэта по местам пугачёвских событий, помогая заложить «краеугольный камень» «Капитанской дочки». Благодарный Пушкин не забыл выслать коллеге и другу подарочный экземпляр произведения, когда оно было закончено.

И ещё… Именно Владимир Даль в день смерти Александра Сергеевич был у его постели. Он не рыдал безутешно, а, как военный медик, делал всё возможное для того, чтобы облегчить страдания друга и спасти его, хотя задним умом понимал, что рана смертельна и благоприятный исход невозможен.

Даль работал в МВД?

Это правда. Мы знаем Владимира Ивановича как исследователя и толкователя русского слова, но далеко не каждый помнит, что в его библиографии масса уникальных для своего времени трудов по ботанике и зоологии, есть блестящие рассказы и повести, созданные в ходе работы… секретарём министра внутренних дел Льва Алексеевича Перовского. Впоследствии Даль занимал пост заведующего его канцелярией.

Но тянуло его туда, где бил животворящим, завораживающим ключом родник сочного русского фольклора, и, не имея возможности оказаться там по долгу службы, он с нетерпением ждал посланий от своих корреспондентов из разных уголков страны, чтобы аккумулировать и анализировать, обрабатывать и систематизировать полученные данные.

Уже в зрелом возрасте 48-ми лет Владимир Иванович отправляется в Нижний Новгород, где менее ответственная должность управляющего удельной конторы, позволяет ему закончить бесценный труд о русских пословицах, над которым он работал долгие годы.

«Грамота не доведёт до добра!»

Его воззрения могут показаться кому-то странными, ведь в полемике, касавшейся возможности обучения крестьян и простолюдинов, Владимир Иванович очень настойчиво и категорично утверждал, что делать этого не стоит. Он искренне полагал, что только люди, имеющие надлежащее умственное и (!) нравственное образование, смогут использовать полученные ими знания на благо…

Вспоминая о Владимире Ивановиче Дале, мы видим его отнюдь не молодым. На обложках его современных книг публикуется «канонический» портрет старца с бородой и пронзительно-мудрым пламенным взглядом.

Быть может, так сложилось потому, что главные произведения жизни Владимира Ивановича Даля, включая «Пословицы русского народа» и «Толковый словарь живого великорусского языка», были завершены и увидели свет уже в 60-е годы XIX столетия, после того, как Владимир Даль вышел, наконец, в отставку в 1859 году.

Владимир Иванович был ярым поборником чистоты русского языка, которого могло довести до исступления использование в обиходе заимствованных в иностранной речи слов. Такие «вкрапления» он именовал не иначе, как «речениями галантерейными», предлагая заменять их кондовые литературными аналогами, а речью поистине народной, взятой оттуда, где всё ещё теплится «жизненной свежести дух».

Такая история.

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