«Русская планета» посетила Кутузовскую избу в Филях

«Русская планета» побывала и подготовила фоторепортаж о состоянии и внутреннем убранстве исторической избы на Кутузовском проспекте (бывшая Смоленская дорога).

«Кутузовская изба» — военно-исторический музей в Москве, посвящённый памяти военного совета в Филях. Отдел музея-панорамы «Бородинская битва».

Здание музея представляет собой воссозданную крестьянскую избу, в которой 1 (13) сентября 1812 года во время Отечественной войны состоялся военный совет русских генералов и было принято решение оставить Москву, а в самом музее восстановлена исторически достоверная обстановка этого события. Историческая изба была утрачена в пожаре в 1868 году.

Само событие – война 1812 года остается под неким покровом исторической тайны – победила ли Россия в этой войне, сдав Москву, и что на самом деле творилось в те годы? Правда ли, что Наполеон хотел наступать на Россию, и как он взаимодействовал с царем Александром I. На это счет история начинает приподнимать завесу и открывать документы, которые ранее были недоступны, включая европейские архивы. Но об этом наша будущая статья.