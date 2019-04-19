«Русская планета» побывала в ГУЛАГе

Выставка Музея истории ГУЛАГа рассказывает о системе исправительно-трудовых лагерей, в которых отбывали наказание осужденные не только за бытовые и уголовные преступления, но и по политическим мотивам. За 27 лет существования ГУЛАГа через лагеря, колонии и тюрьмы прошли около двадцати миллионов человек, каждый десятый остался в ГУЛАГе навечно.

Экспозиция представляет хронологию событий с первых лет советской власти и до конца 1950-х годов, основные этапы функционирования системы лагерей, статистические данные об общем количестве заключенных в разные периоды.

Особое место в экспозиции занимают воспоминания очевидцев эпохи – узников лагерей и членов их семей, на которых непосредственно отразились репрессии.

Корреспондент «Русской планеты» побывал на выставке и подготовил для читателей фото и видеоотчет.