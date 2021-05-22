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Культура

Рожин пояснил значение «Туриста» для российских зрителей

Кирилл Голубев
22 мая, 2021 14:40
2 мин
Кирилл Голубев
22 мая, 2021 14:40
2 мин

Автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин оценил фильм «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике и рассказал о его значении для отечественного зрителя.

Эксперт подчеркнул, что такие работы необходимы в современном информационном пространстве. Те же США уже давно показывают в кино и на ТВ истории о собственных военных операциях за рубежом.

«Я думаю, снимать такие фильмы полезно. Нужно понимать, что на Западе картины такого рода делают постоянно. Взять тот же американский сериал «Родина», который показывал операции США за рубежом. У нас же этот сегмент, к сожалению, развит слабо. Впрочем, есть определенные подвижки. Это и «Шугалей», и «Турист», — заявил Рожин.

Он уверен, что такие фильмы нужно снимать гораздо чаще. Они представляют собой удобный и понятный способ рассказать, чем занимается Россия за границей.

Кроме того, Рожин отметил, что подобные фильмы становятся частью внутренней политики России. Они объясняют гражданам РФ, почему наше продвижение и защита национальных интересов в различных регионах мира так важны.

«Они должны понимать, на что направляются деньги, на что власти направляют усилия. Обычные новости не всегда могут донести нужный посыл, а фильм для этого прекрасно подходит», — подытожил автор Telegram-канала.

Первым «Туриста» увидели центральноафриканцы. Премьера прошла на столичном стадионе Банги 14 мая, где собрались около 20 тысяч человек. Российский зритель посмотрел фильм 19 мая на телеканале НТВ.

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