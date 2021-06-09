Россотрудничество не замечает интерес жителей ЦАР к изучению русской культуры
Среди населения Центральноафриканской Республики существует серьезный запрос на изучение русского языка и культуры, однако он долгое время остается неудовлетворенным, говорит генеральный директор африканской компании Maison Russe SARL Дмитрий Сытый.
Ранее руководитель центральноафриканской фирмы отправил открытое письмо главе Россотрудничества Евгению Примакову с просьбой начать работу в Центральноафриканской Республике. В первую очередь необходимо открыть контрактный центр, который позволит наладить взаимодействие с местными жителями.
«Россия, как страна-партнер, пользуется возрастающим вниманием среди населения, что зачастую выливается в стихийные марши поддержки дружеских отношений между нашими странами. Население не пренебрегает и другими способами демонстрации любви к России: на улицах трудно не заметить отечественный триколор», — пишет Дмитрий Сытый.
Сегодня ЦАР имеет очень важное значение для развития международного сотрудничества и укрепления геополитических позиций России. И более того, между Москвой и Банги уже есть успешный опыт сотрудничества в области экономики и военно-технической сферы. Однако никакого прогресса в культурном взаимодействии, за которое отвечает Россотрудничество, не происходит.
Интересно, что глава Maison Russe SARL уже обращался к главе Агентства Евгению Примакову с просьбой начать работу в Центральноафриканской Республике, однако не получил никакого ответа. Все это может говорить о том, что у руководства Россотрудничества нет желания заниматься вопросом взаимодействия с ЦАР, хоть это и ставит под сомнение всю культурную работу России в Африке.