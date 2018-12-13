Россия отметит 75-летие Победы нюрнбергским процессом
Россия отметит 75-летие Победы нюрнбергским процессом

Суд над нацистскими преступниками стал идеей для новой отечественной кинокартины

К 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне в России к 2020 году будет снят отечественный художественный фильм о нюрнбергском процессе в Германии.

Глава Минкультуры Владимир Мединский предлагает снять картину «Нюрнберг» и сделать ее главным кинопроектом 2020 года, о котором он доложил Владимиру Путину.

Владимир Мединский выразил мнение, что одним из элементов празднования 75-летия окончания войны могла бы стать премьера фильма, посвященного деятельности советских контрразведчиков в послевоенные годы. Президент России идею одобрил и предложил для дальнейшего ее финансирования обсудить проект с главой Минфина Антоном Силуановым.

Изюминкой картины станет тот факт, что для ее создания продюсеры предлагают привлечь зарубежных звезд и специалистов со всех стран - участников Нюрнбергского процесса, международный актерский состав.

Нюрнбергский процесс - суд над нацистскими преступниками, который проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, разместившемся в «Зале 600» нюрнбергского Дворца юстиции. Участниками процесса выступили СССР, США, Франция и Великобритания.

Вынеся обвинительный приговор главным нацистским преступникам, Международный военный трибунал признал агрессию тягчайшим преступлением международного характера. Нюрнбергский процесс иногда называют «Судом истории», поскольку он оказал существенное влияние на окончательный разгром нацизма.

В 2010 году в помещении, где проходили судебные заседания, был открыт Музей истории Нюрнбергского процесса.

Всего было проведено 403 судебных слушания, председателем суда был представитель Великобритании Дж. Лоуренс.

По материалам Interfax.

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