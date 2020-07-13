Российскую версию мюзикла «Шахматы» осенью представят в Москве

Культура

Творческая команда «ШАХМАТ»

В Москве 17 октября 2020 года состоится премьера мюзикла «Шахматы» британского писателя Тима Райса и шведских композиторов Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса. Райс известен как автор либретто рок-оперы «Иисус Христос – Cуперзвезда», «Король Лев» и многих других.

Российская версия легендарного спектакля будет представлена на сцене Театра МДМ. Постановку осуществляет компания «Бродвей Москва» продюсера Дмитрия Богачёва известного по работам «Призрак Оперы», «Красавица и Чудовище».

Мюзикл «Шахматы» создан в 1984 году тремя выдающимися авторами - британским поэтом, обладаталем премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми» Тимом Райсом и композиторами, чьи имена увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла, Бенни Андерссоном и Борном Ульвеусом из группы ABBA.

Над российским спектаклем работала звездная команда деятелей искусства. Режиссер постановки - художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев. Русский текст написан поэтом и композитором Алексеем Иващенко. Сопродюсеры спектакля - театральная компания «Фэнси Шоу» и «МТС Энтертейнмент».

«Шахматы» - это драма о битве русского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону. Она разворачивается на фоне холодной войны между США и СССР. Прототипами главных героев стали шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Бобби Фишер.

С учетом последствий пандемии для театрально-концертной отрасли и индустрии развлечений компания «Бродвей Москва» приняла решение оставить стоимость билетов на спектакли прежней.

Дмитрий Богачев - глава компании «Бродвей Москва», член Бродвейской лиги, продюсер российских постановок мировых мюзиклов, в числе которых «Призрак Оперы», «Красавица и Чудовище», MAMMA MIA!, «Бал вампиров», CATS, «Привидение», «Русалочка», «Поющие под дождем», основатель театральной компании «Стейдж Энтертейнмент» в России, автор идеи и концепции мюзикла ANASTASIA, который после успешного проката на Бродвее ставится в Европе, Азии и Латинской Америке.

Театр МДМ (Московский дворец молодежи) возведен в 1987 году. С 2003-го здесь идут российские постановки лучших мюзиклов Бродвея и Вест-Энда.