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Российским кинотеатрам грозит дефицит премьер

Артем Денисов
10 июля, 2020 05:08
1 мин
кино
Фото: pixabay.com

Власти Москвы разрешили кинотеатрам открыться 1 августа.

Возобновить свою работу они смогут при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и при заполнении зрительного зала не более чем наполовину. Когда возобновят работу кинотеатры в других регионах, зависит от местных властей.

Из-за пандемии COVID-19 кинотеатры Москвы закрылись для посетителей одними из первых. Их открытия очень ждал весь кинорынок.

Тем временем, для перезапуска кинопроката нужны минимум три крупных релиза, пишут «Ведомости».

Как сообщалось, в России с 15 июля возобновят работу кинотеатры. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Российские кинотеатры прекратили работу с конца марта из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Чернышенко, люди соскучились по работе и сейчас возвращаются к привычной жизни, с 15 июля открываются кинотеатры, пишет «Интерфакс».

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