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Культура

Российский школьник невыразительно прочел стихотворение Сергея Есенина с матом

Дмитрий Байков
12 апреля, 2021 14:19
1 мин
Дмитрий Байков
12 апреля, 2021 14:19
1 мин
Victor Lisitsyn/Global Look Press
Victor Lisitsyn/Global Look Press

Российский школьник прочел стихотворение Сергея Есенина, содержащее ненормативную лексику. Учитель поставила ученику «четверку», причем оценка была снижена за невыразительное чтение.

Инцидент произошел в одной из курганских школ на уроке литературы. Педагог предложил детям выбрать произведение поэта самостоятельно. Речь идет о стихотворении Есенина под названием «Ветер веет с юга и луна взошла», пишет «РИА Новости». Видео с выступлением ученика появилось в Telegram.

По данному факту городское управление образования начало проверку.

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Поэзия
Сергей Есенин
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