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Культура
Российский школьник невыразительно прочел стихотворение Сергея Есенина с матом
12 апреля, 2021 14:19
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Victor Lisitsyn/Global Look Press
Российский школьник прочел стихотворение Сергея Есенина, содержащее ненормативную лексику. Учитель поставила ученику «четверку», причем оценка была снижена за невыразительное чтение.
Инцидент произошел в одной из курганских школ на уроке литературы. Педагог предложил детям выбрать произведение поэта самостоятельно. Речь идет о стихотворении Есенина под названием «Ветер веет с юга и луна взошла», пишет «РИА Новости». Видео с выступлением ученика появилось в Telegram.
По данному факту городское управление образования начало проверку.
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