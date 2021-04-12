Российский школьник невыразительно прочел стихотворение Сергея Есенина с матом

Культура

Российский школьник прочел стихотворение Сергея Есенина, содержащее ненормативную лексику. Учитель поставила ученику «четверку», причем оценка была снижена за невыразительное чтение.

Инцидент произошел в одной из курганских школ на уроке литературы. Педагог предложил детям выбрать произведение поэта самостоятельно. Речь идет о стихотворении Есенина под названием «Ветер веет с юга и луна взошла», пишет «РИА Новости». Видео с выступлением ученика появилось в Telegram.

По данному факту городское управление образования начало проверку.