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Российский режиссер решит судьбу одного из самых ожидаемых теле-проектов мира

Кирилл Савушкин
16 января, 2021 09:46
1 мин
Photo
Flickr

Один из триумфаторов Каннского кинофестиваля, молодой режиссер из России Кантемир Балагов вошел в новый амбициозный проект.

Режиссер нашумевшей «Дылды» снимет для телеканала HBO пилотный эпизод нового сериала по мотивам культовой игры The Last of Us.

Как передает Hollywood reporter, сценарий совместно пишут создатель «Чернобыля» Крейг Мейзин и креативный директор видеоигры Нил Дракманн.

Сам Балагов в своем профиле в Instagram заявил о том, что является большим фанатом компьютерной игры и что подобный проект является настоящей мечтой.

«Я до последнего не верил, что это станет возможным», — подытожил режиссер.

темы
HBO
Кантемир Балагов
The Last of Us
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