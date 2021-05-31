Российский боевик «Турист» набирает высокий рейтинг в онлайн-кинотеатре «Окко»

Культура

Пользователи российского онлайн-кинотеатра Okko.ru выставили недавно вышедшему боевику «Турист» четыре звезды из пяти. Фильм основан на реальных событиях в Центральноафриканской Республике и рассказывает о судьбе российского инструктора с позывным «Турист», который прибывает обучать армию ЦАР и оказывается посреди вооруженного конфликта.

19 мая «Туриста» впервые показали в России на телеканале НТВ. На пять дней раньше состоялась премьера в ЦАР — фильм стал первым выпущенным на государственном языке санго. Африканцы восприняли фильм с большим энтузиазмом, поскольку нечасто могут увидеть игровые фильмы про свою страну.

В российском онлайн-сервисе картину смогут посмотреть около 3 млн человек. За 10 дней картина собрала много положительных отзывов и встала в один ряд с голливудскими новинками — такими как «Мулан», новый Mortal Combat и «Годзилла против Конга».

Главный герой картины Григорий Дмитриев прибывает в ЦАР, чтобы заниматься обучением местных войск. Он был простым полицейским и никогда не принимал участия в боевых действиях, поэтому получает «несерьезный» позывной «Турист». Однако в дальнейшем ему приходится взять в руки оружие и защищать жителей африканской страны от наступающих на столицу боевиков.

Многие критики отмечают, что фильм представляет российских инструкторов адекватными людьми, не пытаясь превратить их в непобедимых супергероев или безумных алкоголиков, которых злые офицеры отправляют на верную смерть. Герои выполняют свой долг, не пытаясь произносить пафосных речей, но демонстрируя лучшие мужские качества.