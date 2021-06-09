Российские зрители восхитились правдоподобностью фильма «Турист» о событиях в ЦАР

Культура

Российские зрители продолжают оставлять положительные комментарии к фильму «Турист» о событиях в Центральноафриканской Республике, премьера которого в нашей стране состоялась 19 мая. Пользователи онлайн-сервиса KINOSREDA написали, почему кинолента понравилась именно им.

В числе наиболее частых плюсов киноленты зрители отмечают то, что фильм получился очень правдоподобным — таким, как реальная жизнь.

«Нет выглядящих дешево спецэффектов. Видно, что бюджет не слили, а максимально его отработали, и это круто», — написал один из пользователей онлайн-кинотеатра KINOSREDA.

Главные герои «Туриста» имеют не только положительные черты, но и отрицательные. Что делает их более живыми и не похожими на типичных персонажей современного российского кино.

«Жизнь — она именно такая. без розовых очков, радуг и единорогов», — отметил другой зритель.

Кинолента «Турист» основана на реальных событиях, происходивших в Центральноафриканской Республике в декабре 2020 года. Главным героем фильма является российский инструктор, который прибывает в страну вместе с коллегами для обучения местной армии. В западной прессе наших специалистов иногда связывают с «ЧВК Вагнера».

В это же время в стране назревает попытка государственного переворота — боевики «Коалиции патриотов за перемены» под руководством экс-президента пытаются захватить столицу Банги. Молодой русский парень невольно оказывается в самой гуще происходящего.

Мировая премьера фильма прошла в ЦАР 14 мая. В России фильм впервые показали на телеканале НТВ 19 мая. После этого кинолента стала доступна для просмотра на всех популярных онлайн-сервисах, где и продолжает собирать положительные отзывы зрителей.